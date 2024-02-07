Тольяттинцам напомнили о способах мошенничества, и рассказали, как бороться с мошенниками

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Полицейские Самарской области на постоянной основе проводят разъяснительную работу по повышению правовой грамотности населения с целью профилактики мошенничества в отношении граждан.

Так, в Тольятти в рамках профилактической работы сотрудники полиции совместно с общественниками и представителями учреждений социальной защиты встретились с пожилыми гражданами города и напомнили им о том, как уберечься от преступных посягательств.

Оперуполномоченный оперативно-сыскного отделения уголовного розыска территориального органа Елена Карапетян и заместитель председателя Общественного совета при У МВД России по городу Тольятти Николай Шахов обратили внимание пенсионеров на то, что способы мошеннических действий постоянно меняются, в частности из-за развития Интернета. «Схемы, которые используют злоумышленники, становятся все изощреннее и убедительнее, поэтому необходимо быть еще более внимательными, так как, к сожалению, к людям преклонного возраста гораздо легче войти в доверие», – отметила Елена Карапетян.

Сотрудники полиции пояснили, что злоумышленники сообщают о якобы проводимых рекламных акциях, присылают сообщения о блокировке банковских карт, представляются сотрудниками Пенсионного фонда и соцработниками, а самые беспринципные играют на эмоциях пенсионеров – обращаются, якобы, от лица детей и внуков, прося о материальной помощи. В связи с этим полицейские обратились к гражданам с убедительной просьбой провести беседу также со своими родственниками, чтобы оградить их от возможных преступных посягательств. В свою очередь заместитель председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николай Шахов напомнил правила, которые необходимо соблюдать при контакте с посторонними людьми: нельзя предоставлять незнакомцам свою личную информацию, подписывать непонятные документы и совершать финансовые операции, не удостоверившись в их безопасности и законности.

По завершении мероприятия гражданам вручили специальные памятки, содержащие информацию о методах, которые используют злоумышленники, и номера телефонов, куда необходимо обращаться в случае совершения в отношении них противоправных действий. Граждане выразили полицейским слова благодарности за проводимую ими важную работу.

Аналогичное мероприятие прошло в Похвистнево. Старший дознаватель отдела дознания старший лейтенант полиции Юлия Сандрикова

совместно с председателем Общественного совета Татьяной Вобликовой провели с представителями старшего поколения профилактическую беседу на тему мошенничества. Сотрудник полиции сообщила, что не стоит вступать в разговор с телефонным мошенником и ни в коем случае нельзя говорить

однозначных ответов «да» или «нет». В завершение беседы Татьяна Вобликова призвала граждан быть бдительными, а также передать услышанную информацию своим знакомым и близким, чтобы уберечь их от мошеннических действий. Председатель Общественного совета напомнила, что нельзя сообщать по телефону данные своих банковских карт и счетов, паспорта, смс кодов и другие личные сведения.