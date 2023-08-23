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Тольяттинца наказали за езду на капоте

23 августа 2023 12:33
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Тольяттинца наказали за езду на капоте

Тольяттинцы не сообщили о происходящем в полицию, а выложили видео в социальные сети.


В ходе ежедневного мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудники ОИОС ГУ МВД России по Самарской области выявили эту информацию и направили ее в Госавтоинспекцию Управления МВД России по г. Тольятти.
Сотрудники дорожно-патрульной службы полиции незамедлительно выехали по указанному адресу, установили и опросили очевидцев, оперативно задержали правонарушителя – 21-летнего иностранного гражданина, находящегося в РФ на законных основаниях. Местный житель признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что развлекаясь, не думал о последствиях своих действий и о том, что от этого могли пострадать другие участники дорожного движения.
Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении правонарушителя собран административный материал за правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля) и вынесено постановление о назначении наказания в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.
Сотрудники полиции так же отметили, что очевидцы не сообщили о правонарушителе в полицию, а поспешили поделиться видеозаписью в социальных сетях. Между тем, чем быстрее полицейские получат информацию о происходящем, планируемом или произошедшем противоправном событии, тем больше вероятность, что правонарушитель будет задержан в кратчайшие сроки и понесет заслуженное наказание.
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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