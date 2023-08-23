Тольяттинца наказали за езду на капоте

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Тольяттинцы не сообщили о происходящем в полицию, а выложили видео в социальные сети.



В ходе ежедневного мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудники ОИОС ГУ МВД России по Самарской области выявили эту информацию и направили ее в Госавтоинспекцию Управления МВД России по г. Тольятти.

Сотрудники дорожно-патрульной службы полиции незамедлительно выехали по указанному адресу, установили и опросили очевидцев, оперативно задержали правонарушителя – 21-летнего иностранного гражданина, находящегося в РФ на законных основаниях. Местный житель признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что развлекаясь, не думал о последствиях своих действий и о том, что от этого могли пострадать другие участники дорожного движения.

Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении правонарушителя собран административный материал за правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля) и вынесено постановление о назначении наказания в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.

Сотрудники полиции так же отметили, что очевидцы не сообщили о правонарушителе в полицию, а поспешили поделиться видеозаписью в социальных сетях. Между тем, чем быстрее полицейские получат информацию о происходящем, планируемом или произошедшем противоправном событии, тем больше вероятность, что правонарушитель будет задержан в кратчайшие сроки и понесет заслуженное наказание.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.