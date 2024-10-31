Я нашел ошибку
Главные новости:
В тройку сильнейших дежурных электромонтёров Холдинга вошли представители Оренбургского, Мордовского и Самарского филиалов.
В Самаре определены лучшие дежурные электромонтёры «Т Плюс»
Не развлечения ради, а учёбы для.
Подразделения «РКС-Самара» стали учебными площадками для студентов
Следственные изоляторы были организованы как новые учреждения уголовно-исполнительной системы, что позволило разделить содержание подозреваемых и обвиняемых с осуждёнными, которые отбывали наказания в тюрьмах.
31 октября 2024 года исполняется 61 год с момента создания следственных изоляторов в СССР
«Семейный альбом» – это разговор на языке фотографического искусства о взаимоотношениях, в основе которых любовь, забота, мудрость, ответственность.
31 октября в Доме журналиста открывается фотовыставка «Семейный альбом»
Завтра на территории Самарской области ожидаются  осадки в виде мокрого снега и дождя.
ГАИ СО: сложные погодные условия требуют от участников дорожного движения повышенного внимания
Среди них артист Самарского театра драмы и театра-студии «Галифе» Александр Бригаднов.
Самарские артисты принимают активное участие в прививочной кампании
Для пациентов, у кого уже диагностирован атеросклероз мозговых артерий, важно своевременно начать лечение и постоянно принимать назначенные врачом препараты.
Тольяттинский врач: своевременное выявление и лечение болезней сердца и сосудов помогает предотвратить инсульт
С мошенничеством или фродом (от англ. fraud «мошенничество») можно столкнуться в самых разных сферах.
Видеоаналитика против фрода: как умные камеры помогают в борьбе с потенциальными случаями мошенничества
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.05
-0.28
EUR 105.22
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает гостей на День лисы
Производитель меда из Самары модернизирует производство с господдержкой
Самарцев приглашают на вечер вокальной, камерной и органной музыки в зал Самарской кирхи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тольяттинский врач: своевременное выявление и лечение болезней сердца и сосудов помогает предотвратить инсульт

31 октября 2024 14:44
120
Для пациентов, у кого уже диагностирован атеросклероз мозговых артерий, важно своевременно начать лечение и постоянно принимать назначенные врачом препараты.

Об этом рассказывает заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Тольяттинской городской клинической больницы 2 им В.В. Баныкина Мария Нор:

"Какие выделяют основные причины возникновения ишемического инсульта?

Атеросклероз сосудов головы и шеи.
Это состояние, при котором отмечается возникновение атеросклеротических бляшек на стенках артерий, кровоснабжающих головной мозг.
Что влияет на развитие атеросклероза?
нарушение режима питания, злоупотребление пищей, содержащей избыток животных жиров
вредные привычки - курение и злоупотребление алкоголем.

Для пациентов, у кого уже диагностирован атеросклероз мозговых артерий, важно своевременно начать лечение и постоянно принимать назначенные врачом препараты.

 Нарушение работы сердца.
Это аритмии различного генеза, то есть перебои в работе сердца.
При возникновении ощущения перебоев в работе сердца, увеличения частоты сердечных сокращений, ощущение «переворачивания» внутри, следует проходить своевременную диагностику у специалистов.

Людям молодого и пожилого возраста не стоит забывать о постоянном контроле и при необходимости коррекции артериального давления. Неконтролируемая артериальная гипертония зачастую является причиной развития геморрагического инсульта.

Причины и факторы риска инсульта у молодых существенно отличаются - чаще диагностируются врожденные и приобретенные заболевания сердца, болезни крови, васкулопатии, наследственные заболевания, употребление наркотических веществ.

Всем необходимо помнить о своевременном прохождении диспансеризации для ранней диагностики заболеваний сердца и сосудов. А также знать факторы риска, на которые можно повлиять самостоятельно".

 

Фото:   минздрав СО/Алексей Коновалов

Теги: Медицина Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сейчас самое время прийти и сделать прививку. Как правило, на формирование достаточного иммунитета и защиты требуется две недели.
16 октября 2024, 17:39
Главный педиатр Тольятти пригласила семьи сделать прививки от гриппа
Сейчас самое время прийти и сделать прививку. Как правило, на формирование достаточного иммунитета и защиты требуется две недели. Здравоохранение
1329
7 – 10% женщин после родов переживают депрессивное состояние.
11 октября 2024, 17:23
Тольяттинский медицинский психолог рассказала о преодолении послеродовой депрессии
7 – 10% женщин после родов переживают депрессивное состояние. Здравоохранение
1633
Как преодолеть стресс и улучшить состояние кожи?
04 сентября 2024, 14:08
Тольяттинский врач-дерматовенеролог: стресс влияет на обострение кожных заболеваний
Как преодолеть стресс и улучшить состояние кожи? Здравоохранение
2133
В центре внимания
В Самарской области ожидается гололедица
31 октября 2024  13:52
В Самарской области ожидается гололедица
158
Завершился муниципальный этап акции «Народное признание» в Самарской области
31 октября 2024  12:27
Завершился муниципальный этап акции «Народное признание» в Самарской области
198
Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября
31 октября 2024  09:27
Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября
223
30 октября в России отмечают День тренера
30 октября 2024  10:25
30 октября в России отмечают День тренера
466
Участники обсудили комплекс вопросов, касающихся разных аспектов развития инженерного образования – от совершенствования учебных программ до формирования современной инфраструктуры для научных разработок и инноваций.
29 октября 2024  21:37
Вячеслав Федорищев принял участие в стратсессии по развитию инженерного образования под председательством Михаила Мишустина
1650
Весь список