Тольяттинский врач: своевременное выявление и лечение болезней сердца и сосудов помогает предотвратить инсульт

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Об этом рассказывает заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Тольяттинской городской клинической больницы 2 им В.В. Баныкина Мария Нор:



"Какие выделяют основные причины возникновения ишемического инсульта?



Атеросклероз сосудов головы и шеи.

Это состояние, при котором отмечается возникновение атеросклеротических бляшек на стенках артерий, кровоснабжающих головной мозг.

Что влияет на развитие атеросклероза?

нарушение режима питания, злоупотребление пищей, содержащей избыток животных жиров

вредные привычки - курение и злоупотребление алкоголем.



Для пациентов, у кого уже диагностирован атеросклероз мозговых артерий, важно своевременно начать лечение и постоянно принимать назначенные врачом препараты.



Нарушение работы сердца.

Это аритмии различного генеза, то есть перебои в работе сердца.

При возникновении ощущения перебоев в работе сердца, увеличения частоты сердечных сокращений, ощущение «переворачивания» внутри, следует проходить своевременную диагностику у специалистов.



Людям молодого и пожилого возраста не стоит забывать о постоянном контроле и при необходимости коррекции артериального давления. Неконтролируемая артериальная гипертония зачастую является причиной развития геморрагического инсульта.



Причины и факторы риска инсульта у молодых существенно отличаются - чаще диагностируются врожденные и приобретенные заболевания сердца, болезни крови, васкулопатии, наследственные заболевания, употребление наркотических веществ.



Всем необходимо помнить о своевременном прохождении диспансеризации для ранней диагностики заболеваний сердца и сосудов. А также знать факторы риска, на которые можно повлиять самостоятельно".

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов