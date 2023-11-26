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Тольяттинский шахматист Алексей Гребнев выиграл первенство мира

26 ноября 2023 20:43
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Турнир проходил в Италии.

Сегодня, 26 ноября, в международном аэропорту «Курумоч» встретили тольяттинского спортсмена, победителя первенства мира по шахматах среди юношей до 18 лет Алексея Гребнева.

Турнир проходил в Италии. Представитель Самарской области на старте соревнований обыграл немца Паскаля Нид, поляка Якуба Чижи, грека Христоса Краллиса и француза Симона Ламаза. В пятом матче россиянин, играя черными, поделил очки с шахматистом из Казахстана Алдияром Ансатом. Затем Алексей снова выдал успешную серию, одолев Арона Пашти и Агоштона Юхаса, Эй Ар Илампарти из Индии и шахматиста из Филиппин Марка Джей Бакойо.

В десятом туре Гребнев встречался с индийцем Вуппалой Пранитом. На 45-м ходу соперник сдался и признал поражение. Таким образом, за тур до конца Алексей стал досрочным победителем. Напомним, ранее спортсмен выиграл две золотые медали на первенстве Азии в Индии, сообщает пресс-служба минспорта СО.

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