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Тольяттинские врачи вылечили от COVID-19 94-летнего участника Великой Отечественной войны  
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Тольяттинские врачи вылечили от COVID-19 94-летнего участника Великой Отечественной войны  

30 марта 2021 15:35
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«Справился со всем благодаря любви к жизни и к людям».

Врачи Тольяттинской городской клинической больницы №5 вылечили от коронавирусной инфекции участника Великой Отечественной войны Сергея Савельевича Лобачева. Всего за время пандемии более 6 500 пациентов в возрасте 80 лет и старше смогли справиться с тяжелым инфекционным заболеванием благодаря губернским медикам. 

94-летний ветеран попал в ковидный госпиталь медгородка в декабре прошлого года с новой коронавирусной инфекцией. Поражение легких составило 30%. Врачи госпиталя сделали все, чтобы вылечить его, и уже 31 декабря, прямо перед новогодними праздниками его выписали домой. Все, кто знает Сергея Савельевича, отмечают, что во многом он справился с серьезной инфекцией благодаря своему оптимизму и силе духа.

Каждый день Сергея Савельевича навещает социальный работник Елена Скворцова. «Конечно же, моральная поддержка человека - это самое основное, что может быть. Это взаимодействовать с человеком, поддерживать его в сложную секунду и отслеживать его состояние здоровья, когда он заболевает, начинаются какие-то перемены в настроении, состояния здоровья, мне кажется это очень важно», - подчеркивает она. Для нее помогать человеку, который прошел всю войну, честь особая.  

На фронт Сергей Савельевич ушел добровольцем в 17 лет. Служил командиром расчета станкового пулемета. В ожесточенном бою получил контузию и был серьезно ранен в ногу. «Мне выходить из боя, как раз сильный бой был, мне никак нельзя. Я лег, сапоги снял, вытащил из кармана бинт. Сунулся, а он весь грязный, как комок грязи. Я лоскут оторвал, завязал ногу», - рассказывает ветеран. Врачи тогда предложили ампутировать ногу, но он отказался.

После войны вернулся домой в Саратовскую область и работал в колхозе. Затем перебрался к сыну в Самарскую область. Сейчас Сергей Савельевич живет один - супруга умерла несколько лет назад. Внучка осталась под Саратовом. Когда узнала, что любимый дедушка серьезно болен, очень переживала. Но тольяттинские врачи поставили его на ноги. Медработники и сейчас продолжают навещать своего героического пациента. «Он очень жизнелюбивый у нас пациент. Стойко борется со всеми хроническими болезнями, решает проблемы, - рассказывает участковый врач-терапевт Наталья Гончарова. - Но при этом он очень добрый человек. Ему требуется поддержка, патронаж, наблюдение, не только со стороны медработников, у нас хорошо о нем заботятся соцслужбы». 

Сергей Савельевич считает, победить тяжелую инфекцию он, конечно, смог благодаря грамотным действиям врачей, а также своему оптимизму, которым он не устает делиться с окружающими. «Организм мой такой, мой живой организм. Никогда он не уставал, и я всегда такой. Всегда я с людьми. Я работал бригадиром. Людей всех обозначаю, знаю и меня все знают. Ну, любовь к людям, только и всего», - подчеркивает Сергей Савельевич. 

Врачи отмечают, пациенты в столь почтенном возрасте – сегодня в зоне особого риска. Грамотное и своевременно назначенное лечение помогает спасать многие жизни. Так, в феврале этого года врачи Самарской городской больницы № 8 вылечили от коронавируса столетнюю пациентку. Женщина проходила лечение в стационаре в течение нескольких недель, и после этого благополучно выписалась домой под наблюдение врачей поликлиники. Прошлым летом медики спасли 95-летнюю Клавдию Щербакову, переболевшую COVID-19. Ветеран Великой Отечественной войны почти месяц находилась в больнице. После окончания лечения также выписалась домой.  

Чтобы защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции, врачи рекомендуют сделать прививку.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Сделать прививку  может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

Записаться на прививку можно на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122.

 

 

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Комментарии

Социум
«Справился со всем благодаря любви к жизни и к людям».
30 марта 2021  15:35
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