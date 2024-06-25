Тольяттинские школьники разработали проект набережной возле памятника Татищеву

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Архитектурный проект набережной «Концепция развития музейно-исторического комплекса Тольятти» стал победителем седьмого Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города»* в номинации «Проекты и планы городского развития».



Авторы проекта — 15-летние учащиеся тольяттинской детской архитектурной студии «Вертикаль» Валерия Степанова и Олег Макотрин. По их замыслу, склон между памятником Татищева и кромкой воды может стать культовым местом отдыха горожан, где встречаются современный Тольятти и ушедший под воду Ставрополь.

Склон условно поделён на три больших каскада, каждый из которых имеет свою функцию.

В первом — верхнем — каскаде предусмотрен кинотеатр с прозрачной крышей–навесом и огромным экраном, места для отдыха горожан. Отсюда начинается зона соединения Тольятти и Ставрополя.

Терраса второго каскада — музей под открытым небом — историческое пространство для объектов, которые напоминают дома, трактиры, часовни, ремесленные мастерские, лавочки уездного городка, позволяющие посетителям погрузиться в атмосферу прошлого и увидеть, как жили и чем занимались ставропольчане.

Третий — самый нижний — каскад — набережная для отдыха и прогулки вдоль Волги. Также имеются выходы на песок в виде стилистических арок.

На уровне второго каскада начинается кольцевой пешеходный панорамный мост, который частично нависает над водой. Он приводит к доминанте композиции — прототипу храма, когда-то стоявшего в Ставрополе, и другим историческим экспонатам. Идея воссоздания затопленного города через этот мост придаёт проекту особый символизм и мистическую загадочность.

Цели авторов проекта — наполнить историческим содержанием туристически привлекательное пространство возле памятника Татищеву, обустроить одно из любимых мест отдыха горожан.

Проект выполнен с привязкой к местности — ребята сделали чертежи и расчеты по геодезическим меткам.

Работу Валерии Степановой и Олега Макотрина высоко оценил Центр урбанистики и стратегического развития территорий ТГУ и экспертное жюри Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города», финал которого проходил в Москве. В столице работы конкурсантов оценивали ведущие архитекторы России, руководители архитектурных ВУЗов, представители общественной организации «Институт развития местных сообществ» Сергей Кочнев, депутаты Государственной Думы РФ Ирина Гусева и Светлана Разворотнева. Проекты победителей конкурса рекомендованы органам местного самоуправления к дальнейшей реализации на территории их городов и поселений.

«Наша цель — реализовать этот проект. Хочется сделать любимой город краше и еще интереснее», — говорит руководитель архитектурной студии «Вертикаль» Светлана Баталова.

«Замечательно, когда проекты будущих архитекторов, связанные с развитием городской среды нашего любимого Тольятти, получают признание экспертов и ведущих специалистов в этой области. Это очень круто!» — прокомментировала успех ребят архитектор Мария Степанова, директор Центра урбанистики и стратегического развития территорий ТГУ.



*Всероссийский конкурс «Идеи, преображающие города» входит в перечень мероприятий Министерства просвещения РФ, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей молодых граждан.

Конкурс уделяет внимание сохранению памятников архитектуры, традиций и обычаев народов России. Номинации «Юрта», «Сталинки», «Реставрация архитектурно-исторических комплексов» позволяют участникам представить свои идеи по восстановлению, сохранению и поддержанию объектов культуры, сохраняя память о прошлом и отражая ее в настоящем.