Тольяттинские полицейские провели увлекательное мероприятие по дорожной безопасности с детьми

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Юные пешеходы узнали о важности соблюдении ПДД и познакомились с устройством патрульного автомобиля.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории региона полицейские Самарской области регулярно проводят профилактические беседы с детьми.

Так, сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г. Тольятти организовали для воспитанников детского сада познавательную пешеходную экскурсию «Мой безопасный путь». В мероприятии, прошедшем на пешеходном переходе около дошкольного учреждения, принял участие заместитель начальника территориального ОГИБДД Андрей Капунов.

Подполковник полиции рассказал детям, что на улице необходимо быть предельно внимательными, не выбегать из-за припаркованного транспорта, не пересекать проезжую часть перед близко движущимся автомобилем, переходить дорогу строго по пешеходному переходу, убедившись в безопасности и взяв за руку кого-то из взрослых членов семьи.

Затем полицейские провели для ребят экскурсию по безопасному маршруту, чтобы наглядно рассказать детям о важности соблюдения правил дорожного движения. А еще инспекторы пояснили детям, для чего нужна разметка на дороге и светофор. Особое внимание было обращено на световозвращающие элементы на одежде ребят, которые необходимы при переходе проезжей части в темное время суток и пасмурную погоду. Каждому маленькому участнику экскурсии дорожные полицейские вручили световозвращающую наклейку, объяснив, как и где правильно ее разместить на верхней одежде.

И, конечно, большой интерес у ребят вызвал патрульный автомобиль. Автоинспекторы рассказали о предназначении машины, показали в действии специальные звуковые и световые устройства, которыми оборудован служебный транспорт. Ребята были в полном восторге от увиденного, а у некоторых из них появилась новая мечта – в будущем стать сотрудником Госавтоинспекции.