Тольяттинские полицейские помогли мужчине с сердечным приступом

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В феврале текущего года при несении службы на посту ДПС возле поселка Зеленовка Самарской области к инспекторам ГИБДД Ставропольского района подъехал автомобиль марки «Газель» с рабочими одного из местных предприятий.

Взволнованный водитель пояснил, что их коллеге стало плохо, и они предполагают у него сердечный приступ. Обратившись в скорую медицинскую помощь, бригада рабочих решила не ждать неотложку и самостоятельно отправилась в лечебное учреждение. Однако в дороге мужчине стало еще хуже, он начал задыхаться и жаловаться на сильную боль в груди.

Сотрудники Ставропольской Госавтоинспекции, доложив руководству о случившемся, пересадили мужчину в патрульный автомобиль, и, включив проблесковые маяки, доставили мужчину в приемный покой нейрохирургического отделения больницы Тольятти. Врачи выявили у доставленного признаки инфаркта и незамедлительно подняли мужчину в операционную. Инспекторы ДПС вернулись к месту несения службы.

Коллеги пострадавшего опубликовали пост в социальной сети со словами признательности сотрудникам полиции: «Большое спасибо инспекторам ГИБДД, которые мгновенно связались со своим руководством и быстро приняли решение доставить в больницу на патрульном авто больного. Они успели вовремя! Большое человеческое спасибо инспекторам ДПС ГИБДД Ставропольского района».

Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии.