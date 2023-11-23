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Тольяттинские полицейские и общественники организовали фотовыставку «Один день полиции России»

23 ноября 2023 15:15
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Они  провели экскурсию для учащихся образовательного учреждения по Управлению МВД Тольятти.

В Тольятти полицейские совместно с председателем общественного совета провели экскурсию для учащихся образовательного учреждения по Управлению МВД России по городу Тольятти. Заместитель начальника ОРЛС УМВД России по Тольятти подполковник полиции Марина Малышева рассказала о предъявляемых требованиях к кандидатам на службу в органы внутренних дел, о социальном пакете и льготах, предоставляемых сотрудникам МВД России. Также проинформировала о ведомственных учебных заведениях, правилах приема и процессе обучения.

О кропотливой и непростой работе следователя будущим юристам рассказал сотрудник Следственного управления Дмитрий Первов, который закончил Нижегородскую академию. Старший лейтенант юстиции поделился с ребятами особенностями своей профессией и подчеркнул, что она требует не только знаний, но и большой душевной отдачи.

Заместитель председателя общественного совета при территориальном органе Николай Шахов отметил: «Профориентация – одно из ценных направлений в сфере образования. Важно дать ребятам возможность почувствовать ценность данной профессии, получить информацию о повседневных задачах и условиях труда. Лучший способ — от действующих сотрудников У МВД России по городу Тольятти».

Далее ребята познакомились с сотрудниками дежурной части Управления МВД России по городу Тольятти и узнали из первых уст о работе подразделения, о количестве звонков, в среднем поступающих за сутки, и о том, с какими проблемами обращаются горожане чаще всего.

Затем общение продолжилось с сотрудниками кинологического центра, где ребята узнали о том, как обращаться с питомцами и дрессировать их.

Помимо экскурсии, в Тольятти организована фотовыставка – «Один день полиции России».

Экспозиция состоит из фотографий, на которых воссозданы достоверные фотообразы полицейской работы, отражающие героику служебных будней сотрудников тольяттинского гарнизона полиции. Целью социального фотопроекта является повышение престижа службы в органах внутренних дел Российской Федерации и пропаганды положительного образа сотрудников полиции.

«Этот проект создан с посылом ко всем нам. Выставка «Один день полиции России» говорит каждому тольяттинцу, что сотрудники полиции круглосуточно, без выходных и праздников, обеспечивают покой и безопасность жителей города», – отметили посетители выставки, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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