Тольяттинские огнеборцы отработали навыки тушения пожара в Молодежном драмтеатре

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С приходом в Самарскую область настоящей осени все более актуальным становится посещение культурно-досуговых учреждений, среди которых театры по праву занимают одну из лидирующих позиций, пользуясь заслуженной популярностью и любовью граждан.

Поэтому именно сейчас актуальной задачей для пожарно-спасательных подразделений является поддержание высокой степени боевой готовности личного состава, а также совершенствование профессионального мастерства в управлении силами и средствами на пожарах на социально-значимых объектах и объектах с массовым пребыванием людей.

Именно с этой целью 25 октября в г. Тольятти силами 31 пожарно-спасательного отряда были проведены тренировочные пожарно-тактические учения в Молодежном драматическом театре на улице Лизы Чайкиной, 65.

По тактическому замыслу учений пожар произошел на сцене зрительного зала, расположенном на 2 этаже, вследствие короткого замыкания электропроводов. В здании сработала пожарная автоматика - автоматическая пожарная сигнализация и система организации и управления эвакуацией людей при пожаре. Администрация объекта быстро среагировала на начавшееся возгорание и организовала эвакуацию людей из здания, а также сообщила о пожаре по номеру «101».

Подразделения 31 пожарно-спасательного отряда отреагировали на вызов и направили силы и средства по повышенному рангу вызова.

Таким образом, на месте пожара работала значительная группировка сил и средств: были созданы 2 боевых участка, оперативный штаб на месте тушения пожара, проложено 2 магистральные линии, от которых работали 7 звеньев газодымозащитной службы. Всего в учении было задействовано 36 человек личного состава и 9 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.

Огнеборцы действовали динамично, не по шаблону, так как на различных этапах проведения ПТУ обстановка на месте условного пожара постоянно менялась. Так, например, был отработан актуальный вопрос поиска и оказания помощи звену газодымозащитной службы в непригодной для дыхания среде.

Все цели, стоявшие перед подразделениями Тольяттинского местного пожарно-спасательного гарнизона по тушению условного пожара в Молодежном драматическом театре, были достигнуты, основные боевые задачи выполнены.

Сотрудники МЧС России напоминают: наслаждаясь театральным искусством и великолепной игрой актеров, не следует забывать и о соблюдении требований пожарной безопасности, а также о правилах собственной безопасности при возникновении пожаров.

Прежде всего при возникновении пожара ни в коем случае нельзя терять самообладания и поддаваться панике. Следует организованно и безопасно, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается, своевременно покинуть здание, следуя по эвакуационным путям к эвакуационным выходам.

Пример высокой организации действий по эвакуации продемонстрировали работники Молодежного драмтеатра.

Так, в кратчайшие сроки, из здания театра самостоятельно эвакуировались 32 человека. Представитель администрации произвела пересчет, встретила и передала списки эвакуированных работников первому прибывшему подразделению пожарной охраны, а также на всем протяжении учений поддерживала взаимодействие с огнеборцами, работая в группе оперативного штаба на месте тушения условного пожара. С сохранением самообладания у актеров театра тоже полный порядок. Находясь вне сцены и соблюдая безопасное расстояние, профессионалы своего дела продолжили репетицию на свежем воздухе на фоне работы пожарной техники.