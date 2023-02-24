Тольяттинские гимназисты побывали на экскурсии в пожарно-спасательной части

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Экскурсия в пожарную часть – это не только способ интересно провести время, но и почерпнуть много полезной информации.

В ПСЧ №11 31 пожарно-спасательного отряда регулярно проходят встречи со школьниками. Недавно часть посетили учащиеся 1 и 3 классов тольяттинской гимназии № 77.

Сотрудники рассказали ребятам о работе пожарных и диспетчеров, провели по помещениям, ознакомили с оборудованием, техникой, снаряжением пожарного.

Младшеклассники с интересом слушали рассказ о трудовых буднях огнеборцев, об устройстве пожарной машины, ее оснащении и возможностях, узнали, как вести себя при возникновении пожара, повторили важные правила пожарной безопасности.

Кроме этого, гимназисты посетили Комнату воинской и трудовой славы 31 пожарно-спасательного отряда, где рассмотрели собранные там интересные экспонаты и узнали об основных вехах истории пожарной охраны Тольятти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО