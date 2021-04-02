Тольяттинка задолжала своим детям свыше 450 тысяч рублей

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В отношении алиментщицы возбудили уголовное дело.

Жительницу г. Тольятти лишили родительских прав и ее несовершеннолетних сына и дочь взяли на воспитание дальние родственницы. На каждого ребенка женщина должна выплачивать ежемесячно алименты на содержание в размере 1/8 части всех видов доходов. Однако от исполнения своих родительских обязательств она уклонялась. В результате долг перед детьми превысил 450 тысяч рублей.

По каждому исполнительному производству судебным приставом-исполнителем отделения судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти женщина была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1. КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил должнице наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов по каждому производству.

Однако женщина и после привлечения к административной ответственности не перестала избегать заботы о своих детях. Мер к трудоустройству не предприняла, на учет в «Центр занятости населения городского округа Тольятти» не встала. В связи с этим в рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем в отношении алиментщицы возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год. Теперь должнице по алиментам грозит уголовная ответственность.