Я нашел ошибку
Главные новости:
Говорить об отмене масочного режима в России преждевременно
Говорить об отмене масочного режима в России преждевременно
В Благовещенске горит кардиоцентр
В Благовещенске горит кардиоцентр
Самарских ребят приглашают в зоопарк на квест «Животные – покорители космоса»
Самарских ребят приглашают в зоопарк на квест «Животные – покорители космоса»
Момент дерзкой кражи в Тольятти попал на видео: идет поиск вора
Момент дерзкой кражи в Тольятти попал на видео: идет поиск вора
Новые объекты культурного наследия нашли в Самаре и Тольятти
Новые объекты культурного наследия нашли в Самаре и Тольятти
Улицу Авроры в Самаре предложили продлить до завода Масленникова
Улицу Авроры в Самаре предложили продлить до завода Масленникова
Молодая самарчанка пыталась обокрасть магазин: видео
Молодая самарчанка пыталась обокрасть магазин: видео
Тольяттинка задолжала своим детям свыше 450 тысяч рублей
Тольяттинка задолжала своим детям свыше 450 тысяч рублей
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.81
0.17
EUR 88.95
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарских ребят приглашают в зоопарк на квест «Животные – покорители космоса»
Самарский зоопарк сегодня отметит Международный день птиц и День рождения верблюда Лексуса
В Самаре на УСЦ "Чайка" прошла благотворительная гонка "Добрая лыжня"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Тольяттинка задолжала своим детям свыше 450 тысяч рублей

2 апреля 2021 09:05
79
Тольяттинка задолжала своим детям свыше 450 тысяч рублей

В отношении алиментщицы возбудили уголовное дело. 

Жительницу г. Тольятти лишили родительских прав и ее несовершеннолетних сына и дочь взяли на воспитание дальние родственницы. На каждого ребенка женщина должна выплачивать ежемесячно алименты на содержание в размере 1/8 части всех видов доходов. Однако от исполнения своих родительских обязательств она уклонялась. В результате долг перед детьми превысил 450 тысяч рублей. 

    По каждому исполнительному производству судебным приставом-исполнителем отделения судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти женщина была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1. КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил должнице наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов по каждому производству.  

    Однако женщина и после привлечения к административной ответственности не перестала избегать заботы о своих детях. Мер к трудоустройству не предприняла, на учет в «Центр занятости населения городского округа Тольятти» не встала. В связи с этим в рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем в отношении  алиментщицы возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год. Теперь должнице по алиментам грозит уголовная ответственность. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
Тольяттинка задолжала своим детям свыше 450 тысяч рублей
2 апреля 2021  09:05
Тольяттинка задолжала своим детям свыше 450 тысяч рублей
76
Будьте внимательны и осторожны!
1 апреля 2021  17:47
Ночью по Самарской области сохранится сильный ветер
267
Благодарственным письмом Губернатора Самарской области награждена ведущий юрисконсульт ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской области» Ольга Коновалова.
1 апреля 2021  15:54
Государственное юридическое бюро Самарской области отмечает 15-летие своей деятельности
353
Весь список

Здравоохранение
Препарат предназначен не для профилактики, а именно для лечения COVID-19.
1 апреля 2021  18:47
В России зарегистрирован препарат для лечения коронавируса на основе плазмы крови переболевших COVID-19
561
На сегодняшний день привито более 175 тысяч человек, из них завершили вакцинацию 118 тысяч человек.
1 апреля 2021  17:07
В регион поступила партия вакцины ГамКовидВак — 23 700 доз
305
В Самаре выявлено 80 заболевших.
1 апреля 2021  14:48
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
429
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1740
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15568
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16653
Весь список
Туризм
Из Самары откроются рейсы в Каир
27 марта 2021  13:57
Из Самары откроются рейсы в Каир
914
Из нашего региона вылеты будут осуществляться по вторникам и пятницам.
26 марта 2021  17:37
Авиакомпания Nordwind airlines открывает прямое авиасообщение между Самарой и Калининградом
1185
Курорты Таиланда планируют возобновить прием иностранцев уже с июля
26 марта 2021  14:00
Курорты Таиланда планируют возобновить прием иностранцев уже с июля
688
Весь список
Образование
Российский научный фонд подвел итоги конкурсов на поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований.
1 апреля 2021  20:25
Четыре научных коллектива Самарского университета получили поддержку РНФ
331
Сегодня окружные кадетские корпуса выходят на уровень самых современных и эффективных специализированных образовательных учреждений.
1 апреля 2021  17:17
В кадетских корпусах ПФО начинается приемная кампания 
376
Самарских школьников приглашают на онлайн-марафон по подготовке к экзаменам ЕГЭ и ОГЭ гонка
1 апреля 2021  12:44
Самарских школьников приглашают на онлайн-марафон по подготовке к экзаменам «ЕГЭ и ОГЭ гонка»
244
Весь список

Культура
Самарских ребят приглашают в зоопарк на квест «Животные – покорители космоса»
2 апреля 2021  09:47
Самарских ребят приглашают в зоопарк на квест «Животные – покорители космоса»
39
Жителям Самарской области предложили создать свою открытку ко Дню Победы
1 апреля 2021  13:22
Жителям Самарской области предложили создать свою открытку ко Дню Победы
270
Главная его задача – не презентация мировых премьер, а возможность для хороших качественных фильмов последних лет встретиться с широким зрителем.
31 марта 2021  17:27
До открытия XII онлайн-кинофестиваля «Дубль дв@» осталась неделя
366
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2494
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
4244
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15535
Весь список
Мода
Мы живем во времена, когда технологии существенно облегчают нашу жизнь. Например, сегодня, чтобы приобрести обувь, одежду или какие-либо аксессуары совсем необязательно посещать магазины и бутики.
9 марта 2021  00:22
Изысканная одежда, обувь и аксессуары категории «люкс» по выгодным ценам
627
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
1045
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
2174
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Он продлил самоизоляцию для неработающих жителей губернии старше 65 лет, но вместе с тем появились и некоторые послабления.
1 апреля 2021  23:15
Дмитрий Азаров подписал новое постановление о мерах по борьбе с коронавирусом
Политика региона
298
Работе по сохранению мира и согласия между представителями разных национальностей в нашем регионе уделяется особое внимание.
1 апреля 2021  20:31
Дмитрий Азаров провёл расширенное заседание Совета по межнациональным отношениям
Политика региона
318
Поставка  ФАПов стала возможной благодаря усилиям власти региона по развитию первичного звена здравоохранения и отстаиванию интересов области на федеральном уровне.
1 апреля 2021  14:43
Дмитрий Азаров передал врачам ключи от 19 мобильных ФАПов
Здравоохранение
439
В Самарской области за сутки на 1 апреля выявлены 199 заболевших коронавирусом
1 апреля 2021  12:58
В Самарской области за сутки на 1 апреля выявлены 199 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
339
В Самарской области заработала горячая линия для призывников
1 апреля 2021  11:33
В Самарской области заработала горячая линия для призывников
Социум
349
Весь список