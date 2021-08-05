Тольяттинка стала победителем конкурса "Моя страна - моя Россия"

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Финалисты всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – представили свои проекты в номинации «Мой родной язык». По итогам защит, которые состоялись в онлайн-формате, были определены 8 победителей. В их число вошла представительница Самарской области Галина Гомозова.

Галина Гомозова, студентка Тольяттинского государственного университета, представила просветительский медиапроект, направленный на популяризацию русского языка «#Ошибки_нет». С 2018 года команда проекта подготовила 21 медиаматериал о русском языке, в которых авторы рассуждают, как влияют на наш язык рэп и интернет, как относиться к модным феминитивам и можно ли избавиться от слов-паразитов в речи. Все материалы опубликованы на сайте Молодежного медиахолдинга Тольяттинского государственного университета «Есть talk!».

«Команда проекта относится к русскому языку с уважением и понимает, что его развитие и происходящие в нём изменения – абсолютно нормальное явление. Мы говорим с аудиторией на важные темы на доступном, понятном и современном языке. Хочется верить, что после победы в конкурсе платформы «Россия – страна возможностей» к нам присоединятся новые читатели со всей страны», – рассказала Галина Гомозова.

Трансляция защиты номинации «Мой родной язык» прошла в социальных сетях проекта.

Напомним, всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». В 2021 году конкурс вошел в План основных мероприятий Года науки и технологий в России. Участники конкурса второй год подряд имеют дополнительную возможность получить грантовую поддержку проекта от Федерального агентства по делам молодежи. В рамках публичных защит эксперты «Грантового конкурса молодежных инициатив» Росмолодежи, который также является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей», оценивают работы конкурсантов и рекомендуют лучшие из них к получению грантов на реализацию собственных проектов.

В нынешнем сезоне участниками XVIII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» стали 91 147 человек из всех регионов страны и иностранных государств, в числе которых Беларусь, Украина, Азербайджан, Египет, Вьетнам, Великобритания, США и многие другие. Успешно прошли заочный этап и попали в финал проекта 762 конкурсанта из 76 регионов России и ряда зарубежных стран. Молодые люди представили свои инициативы в 18 номинациях. Среди них как новые, посвященные основным тематическим линиям сезона – науке, технологиям и космосу, так и традиционные, в числе которых – «Мой родной язык». В этой номинации приняли участие 2 374 человека из 55 регионов России. Как и в прошлые годы, проекты конкурсантов направлены на сохранение языков коренных народов России и укрепление статуса русского языка, играющего одну из ключевых ролей в процессе формирования гражданской идентичности жителей России.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов отметил: «Всех жителей России, вне зависимости от места жительства, возраста и национальности, объединяет русский язык, который позволяет нам обмениваться своим опытом, знаниями и культурой. Сегодня в финале номинации «Мой родной язык» 32 участника из 16 регионов России представили сильные проекты, многие из которых направлены на расширение возможностей использования русского языка как в России, так и за ее пределами».

Полный список финалистов конкурса представлен на сайте проекта.