 Тольяттинец сдал похищенный автомобиль в металлолом

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В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Тольятти за помощью обратилась местная жительница и сообщила, что у неё похитили автомобиль ВАЗ-21099. Сумму причиненного материального ущерба заявительница оценила в 60 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что автомобиль может находится в одном из пунктов приема металла.

Со слов работников пункта, к ним обратился мужчина и попросил забрать свой автомобиль. Никаких подозрений такая просьба у работников не вызвала, мужчина пояснил что это его автомобиль, документы сгорели, а машина сломалась, мужчина автомобиль не вскрывал, а свободно открыл двери.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали местного жителя 2002 года рождения на улице в Автозаводском районе.

В ходе опроса он пояснил, что давно заметил, как ему казалось, бесхозный автомобиль и решил сдать его в металлолом, а деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное имущество возвращено законной владелице, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО