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Тольяттинец получил деньги за возврат кроссовок из бутика, но саму обувь отдавать не спешил

25 ноября 2022 09:53
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Тольяттинец получил деньги за возврат кроссовок из бутика, но саму обувь отдавать не спешил

Житель г. Тольятти приобрел в столичном магазине модные белые кроссовки за несколько десятков тысяч рублей. Однако в обуви молодого человека что-то не устроило и он захотел вернуть денежные средства потраченные на ее покупку. Сделать это удалось через суд, который обязал магазин вернуть стоимость товара, а покупателя — приобретенный товар. Решение суда в законную силу вступило, но молодой человек обязательства по возврату спортивной обуви исполнять не спешил. В отношении него возбудили исполнительное производство.

В отделение судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти на исполнение поступил исполнительный документ о передаче спортивной обуви обратно в столичный бутик. Сотрудники Службы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и предупредили о последствиях неисполнения решения суда, но несмотря на это молодой человек не спешила возвращать кроссовки в магазин.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника постановление об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации. Принятая мера побудила жителя «Автограда» всё-таки вернуть кроссовки в магазин.

Сотрудники Службы окончили исполнительное производство.

Теги: Судебные приставы

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