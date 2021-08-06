Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцам дали советы по выбору арбуза
Самарцам дали советы по выбору арбуза
В Самарской областной научной библиотеке начали оцифровывать уникальные книги
В Самарской областной научной библиотеке начали оцифровывать уникальные книги
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Проголосовать за трудовую доблесть Сызрани можно в ретромобиле
Проголосовать за трудовую доблесть Сызрани можно в ретромобиле
Аферисты предлагают сделать прививку от COVID-19 на дому
Аферисты предлагают сделать прививку от COVID-19 на дому
Аномальная жара вернется в Самарскую область
Аномальная жара вернется в Самарскую область
Сбербанк: около 50% кредитов для предприятий АПК в Поволжье выдаются по льготной программе МСХ
Сбербанк: около 50% кредитов для предприятий АПК в Поволжье выдаются по льготной программе МСХ
В Грузии заявили о неготовности восстановить дипотношения с Россией
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.17
0.38
EUR 86.65
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре продолжаются мониторинги объектов потребрынка на соблюдения антиковидных мер
Тольяттинцев приглашают на бесплатный концерт профессиональных оркестров
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тольяттинец хотел купить очки, но стал жертвой мошенника

6 августа 2021 11:17
113
Тольяттинец хотел купить очки, но стал жертвой мошенника

В полицию Тольятти поступило заявление от жителя Автозаводского района. 71-летний тольяттинец рассказал о том, что к нему домой приходил неизвестный мужчина,  который представился продавцом оптических очков для улучшения зрения. В результате непродолжительного разговора продавец уговорил пенсионера купить очки за 4 тысячи рублей.     

Потерпевший дал коммивояжёру свой сотовый телефон с установленным онлайн приложением одного из банков и попросил перевести оговоренную сумму. Однако, после того как продавец ушел, пенсионер увидел,  что с его счета были списаны 20 тысяч рублей. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился за помощью в полицию.

Полицейские изучили выписки банковского счета потерпевшего, установили расчетный счет, на которые переведены денежные средства. Сотрудники уголовного розыска установили злоумышленника и задержали его по месту жительства. В ходе опроса,  ранее не судимый  студент одного из высших учебных заведений города 2002 года рождения, сознался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: аферисты мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Аферисты предлагают сделать прививку от COVID-19 на дому
06 августа 2021, 12:31
Аферисты предлагают сделать прививку от COVID-19 на дому
Если человек "клюет на удочку мошенников, то к нему приезжают "медицинские работники" и делают прививку неизвестным веществом. Криминал
9
Пенсионер из Сызрани потерял около 1,1 миллиона рублей из-за мошенника
12 июля 2021, 09:51
Пенсионер из Сызрани потерял около 1,1 миллиона рублей из-за мошенника
Остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги он-лайн, с помощью телефонных звонков, sms сообщений и сети Интернет. Криминал
629
Самарчанка при бронировании санатория лишилась 40 тысяч рублей
06 июля 2021, 09:24
Самарчанка при бронировании санатория лишилась 40 тысяч рублей
Будьте бдительны! Сезонное мошенничество! Криминал
698
В центре внимания
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
6 августа 2021  12:41
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
39
Аномальная жара вернется в Самарскую область
6 августа 2021  12:23
Аномальная жара вернется в Самарскую область
48
У филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре благодаря нацпроекту обустраивают сквер
6 августа 2021  09:58
У филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре благодаря нацпроекту обустраивают сквер
192
Дмитрий Азаров обсудил с руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой вопросы развития науки и образования в регионе.
5 августа 2021  17:02
Дмитрий Азаров пригласил Елену Шмелеву войти в наблюдательный совет НОЦ «Инженерия будущего»
593
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
5 августа 2021  13:00
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
557
Весь список