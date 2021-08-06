Тольяттинец хотел купить очки, но стал жертвой мошенника

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В полицию Тольятти поступило заявление от жителя Автозаводского района. 71-летний тольяттинец рассказал о том, что к нему домой приходил неизвестный мужчина, который представился продавцом оптических очков для улучшения зрения. В результате непродолжительного разговора продавец уговорил пенсионера купить очки за 4 тысячи рублей.

Потерпевший дал коммивояжёру свой сотовый телефон с установленным онлайн приложением одного из банков и попросил перевести оговоренную сумму. Однако, после того как продавец ушел, пенсионер увидел, что с его счета были списаны 20 тысяч рублей. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился за помощью в полицию.

Полицейские изучили выписки банковского счета потерпевшего, установили расчетный счет, на которые переведены денежные средства. Сотрудники уголовного розыска установили злоумышленника и задержали его по месту жительства. В ходе опроса, ранее не судимый студент одного из высших учебных заведений города 2002 года рождения, сознался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.