«Тольяттиазот» поддержал проект по цифровизации памятника культуры Самарской области

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Представители ТОАЗа приняли участие в итоговом мероприятии, посвященном реализации проекта «Цифровая усадьба Орловых-Давыдовых». Инициатива, ориентированная на сохранение культурного наследия региона с помощью современных технологий, получила поддержку предприятия в рамках V этапа грантового конкурса «Химия добра».

Программа по переносу уникального памятника в электронное пространство, разработанная муниципальным бюджетным учреждением культуры «Библиотеки Тольятти», включала в себя несколько этапов. В первую очередь, организаторы собирали информацию, фотоматериалы, архивные документы и воспоминания об усадьбе в с. Усолье Самарской области, некогда принадлежащей роду Орловых-Давыдовых.

Следующим шагом стал выездной пленэр в Усолье, где 40 тольяттинских художников, среди которых ученики школы им. Марка Шагала, писали картины, главным объектом которых было графское поместье. Заключительной стадией реализации программы стал отчет в форме выставки, на котором широкой публике были представлены работы художников и сайт с оригинальным наполнением и звуковым сопровождением.

Культурно-просветительский проект муниципального учреждения «Библиотеки Тольятти» позволит распространить информацию о потенциальном туристическом объекте за пределами региона и увеличить поток туристов в Самарскую область.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ»:

«Благодаря конкурсу ТОАЗа «Химия добра» мы имеем возможность поддерживать социально значимые инициативы, в том числе помогать сохранять культурное наследие Самарского региона. Авторы проекта «Цифровая усадьба» продемонстрировали нетрадиционный подход к его реализации, соединив историю и современные технологии. Уверена, что просветительский проект получит новый виток развития, поможет объединить художников, краеведов, экспертов и волонтеров для продвижения уникального объекта культурного наследия на федеральном уровне».