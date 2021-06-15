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В 170-летний юбилей Самарской губернии «Толстовские скачки»

выйдут на международный уровень

10 июля в поселке Гавриловский Самарской области пройдет яркое, зрелище – праздник «День степи» и «Толстовские скачки».

В степи Алексеевского района у подножья горы Шишка, там, где полтора века назад находилось первое степное имение Льва Толстого, состоится народный праздник. И так же, как в те времена, здесь соберутся представители разных народов. Азартные конноспортивные соревнования с участием сильнейших быстроногих скакунов из лучших клубов губернии, межмуниципальный фестиваль тюркских народностей «Степное ожерелье», ремесленный базар, «Хутор Л.Н. Толстого», экскурсии по памятным местам на исток р. Съезжей – все это и многое другое станет композиционными составляющими праздника «День степи».

В 170-летний юбилей Самарской губернии «Толстовские скачки» впервые пройдут под эгидой Федерации конного спорта России и станут международными. Как рассказал советник президента ФКСР Максим Кретов, отдельная программа предусмотрена для детей, которым покажут художественный фильм о лошадях «Поли» и прочтут цикл тематических лекций.

Скачки объединяли жителей степи в прошлые века и могут объединить представителей различных регионов сегодня. По инициативе депутата Госдумы Российской Федерации от Самарской области, заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Александра Хинштейна в этом году для участия в культурно-спортивном мероприятии Самарской области пригласили соседние республики: Башкортостан, Казахстан и Киргизию, которые продемонстрируют гостям национальные традиции коневодства. Это – первый шаг к международному уровню мероприятия. В 2022 году впервые в России на территории Алексеевского района Самарской области планируется проведение «Всемирных игр кочевников». В настоящее время ведутся переговоры с Федерацией конного спорта России. Идею поддержал Глава региона Дмитрий Азаров, отметив, что подобные инициативы положительно отражаются на туристической привлекательности региона.

Фото: соцсети