Только не сковородка! Россиянки перечислили нежеланные подарки на 8 марта

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В списке самых желанных подарков к Международному женскому дню — парфюмерия, косметика и новый телефон, а в числе бесполезных — посуда, шампуни и гели для душа. При этом цветы лидируют как в списке желанных, так и бесполезных подарков на 8 Марта. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 женщин из всех округов страны.



Каждая пятая россиянка (22%) хотела бы получить на 8 Марта цветы — именно их считают главным атрибутом этого праздника. В числе самых желанных подарков достаточно часто называли брендовую парфюмерию и косметику (7% опрошенных). Чувствовать себя любимыми, ощущать на себе заботу и внимание близких в праздничный день важно для 6% женщин. Еще по 6% респондентов хотели бы получить в подарок деньги, новый телефон или другой гаджет. Об украшениях и путешествиях мечтают по 5% россиянок. По 3% опрошенных без лишней скромности назвали самым желанным для себя подарком квартиру, машину или предложение руки и сердца.



В числе лучших подарков также были названы одежда и обувь, билеты в театр или на концерт, бытовая техника, книги, сладости, мебель, подарочные сертификаты в SPA, на обучение или фитнес — такие ответы дали по 2% респондентов. Еще по 2% были бы рады приглашению на романтический вечер от любимого человека или просто отдых от повседневных забот.



В числе самых бесполезных подарков, как и в числе самых желанных, лидируют цветы: 15% опрошенных либо остались недовольны составом букета («Одна роза», «Три гвоздички»), либо считают букет на 8 Марта неразумной тратой денег. Кастрюли, сковородки, кружки в качестве подарка не нравятся 5% опрошенных. По 4% рассказали, что самыми бесполезными подарками, которые им доводилось получать, были шампуни или гели для душа, конфеты и другие сладости, дешевая парфюмерия и косметика. В стоп-лист попали также открытки, статуэтки и вазы, свечи, брелоки и сувениры — их назвали худшими подарками и «пылесборниками» по 3% респондентов. По 2% женщин сообщили, что им случалось получать и такие бесполезные подарки, как ненужная бытовая техника, ночные рубашки или тапочки, канцелярские принадлежности, игрушки, кухонные фартуки или полотенца.



3 из 10 россиянок сообщили, что им ни разу не дарили бесполезных подарков на 8 Марта. «Главное — это внимание», «Я знаю, что все подарки выбирались с душой», — прокомментировали опрошенные.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 361

Время проведения: 1—3 марта 2021 года

Исследуемая совокупность: женщины старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов