При себе необходимо иметь паспорт.
26 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена»  все желающие смогут сделать прививку от гриппа
В новом подразделении Елховской центральной районной больницы будут получать помощь более 200 жителей.
В селе Вязовка Елховского района возводится современный ФАП
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
Только каждый шестой в Самаре считает наличие квартиры у партнера обязательным условием на старте отношений

26 сентября 2025 12:59
108
 Большинство и женщин, и мужчин (26,4%) категорически против брачного договора, полагая, что отношения должны строиться только на доверии.

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы узнать, насколько важно для самарцев наличие жилья у партнера на старте отношений и как они относятся к заключению брачного договора. По данным опроса, каждый шестой (16,1%) считает, что наличие собственной квартиры у партнера обязательно в начале отношений и не станут развивать отношения, если своей квартиры у него нет. 47,1% считают, что собственное жилье у второй половины желательно, но не обязательно и главное – чувства и совместимость. 36,8% заявили, что не придают значения наличию недвижимости, считая, что «с милым рай и в шалаше». 

Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, готовы начинать отношения без требований к собственному жилью у партнерши (38% против 32%). Женщины же чуть чаще, чем мужчины считают наличие жилья желательным, но не решающим фактором, считая чувства важнее (42% против 36%). 

“Данные нашего опроса подтверждают, что мужчины в целом чуть проще, чем женщины, относятся к квартирному вопросу. При этом, появление семьи не очень существенно влияет на это восприятие: мужчины чаще, чем женщины, готовы решиться на ребенка даже при отсутствии собственного жилья: 36% респондентов-мужчин считают, что это не помеха для пополнения (против 30% среди респондентов-женщин). Однако доля сделок с новостройками, которые оформляются на мужчин, в целом всегда выше, вне зависимости от условий: 52% против 48%”, — комментирует пресс-служба Level Group.

Исследование также показало, что каждый четвертый респондент (24,1%) поддерживает идею заключения брачного договора во избежание имущественных споров при разводе, считая это разумным шагом. 16,1% готовы рассмотреть такой вариант, но только если речь идет о крупных активах (недвижимость, транспорт и т. д.). Интересно, что женщины чаще, чем мужчины, готовы рассматривать брачный договор, если речь идет о крупных активах (19% против 13%) и в целом чаще положительно относятся к идее брачного договора (18% против 15%). Однако большинство и женщин, и мужчин (26,4%) категорически против, полагая, что отношения должны строиться только на доверии. 

Теги: Опрос

