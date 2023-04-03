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Только 6% жителей Самарской области считают свою работу идеальной

3 апреля 2023 10:49
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Только 6% жителей Самарской области считают свою работу идеальной

Сегодня 73% жителей Самарской области недовольны компанией, в которой работают, выяснили аналитики рекрутинговой платформы hh.ru и онлайн-университета рентабельных профессий Skypro. Лишь 6% опрошенных работников считают, что их нынешняя должность и компания идеальны. Еще 21% затруднились ответить.

Большинство опрошенных соискателей (82%), трудоустроенных на момент прохождения опроса, заявили, что на сайт по поиску работы их привело не просто любопытство — они твердо настроены поменять компанию в 2023 году.

Две трети жителей региона (77%) сообщили, что хотят уволиться, потому на текущем месте работы их не устраивает заработная плата. В 50% случаев респонденты отмечали, что им не хватает роста и развития («есть чувство, что стою на месте»). 38% говорят, что им скучно с текущими задачами. 

Кроме того, 32% респондентов, собравшихся уволиться, признались, что их не устраивает функционал, который приходится выполнять. 31% попросту решили сменить сферу деятельности и намерены перейти в другую отрасль или в другую профессию. 26% посетовали на то, что в текущей компании им не хватает понимающего и лояльного руководства, 25% — на то, что им не хватает ощущения значимости на рабочем месте.

20% жителей региона, собравшихся уволиться, не устраивает их должность, а 18% опрошенных среди поводов для увольнения отметили недостаточно дружелюбный коллектив.

 

Теги: Опрос

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