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Только 4 из 10 самарцев ничего не раздражает в подготовке к Новому году

28 декабря 2022 13:45
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Только 4 из 10 самарцев ничего не раздражает в подготовке к Новому году

Нарезать оливье, помыть горы посуды, выбрать подарки и не сойти с ума во всеобщей суете: самарцы назвали самые раздражающие предновогодние дела. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

10% самарцев больше всего не любят готовить к празднику. На втором месте в списке ненавистных дел перед Новым годом — уборка и мытье посуды (9%). Искать подарки не любят также 9% опрошенных. 7% раздражаются от всеобщей суеты и спешки. Закупать продукты к праздничному столу не любят еще 6% респондентов. Большие траты раздражают 5% респондентов. Еще 5% в подготовке к Новому году раздражают любые дела и обязанности. 4% не нравится само ожидание праздника. По 2% назвали нелюбимыми обязанностями посещение корпоративных мероприятий, приглашение гостей, украшение дома, поздравление родственников, друзей и коллег. Среди других раздражающих дел в подготовке к новому году опрошенные указывали сборку-разборку елки, распутывание гирлянд, согласование культурной программы и выбор алкоголя.

3% самарцев никак не готовятся к празднику. Для 38% в подготовке к Новому году нет ничего нервирующего.

Готовка, уборка и большие траты перед Новым годом чаще раздражают женщин. Мужчин чаще нервирует поиск подарков, ожидание Нового года и общая суета.

Время проведения: 19—26 декабря 2022 года

Теги: Опрос

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