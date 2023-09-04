Только 25% самарцев считают свой город лучшим городом для карьеры

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По данным Исследовательского центра SuperJob, Самару считают лучшим городом для построения карьеры 25% жителей. При этом против такого мнения 50% горожан. Еще 25% респондентов воздержались от оценок.

В 2022 году в Самаре 33% горожан называли свой город лучшим для карьеры, в 2021 – 38%, в 2020 – 41%, в 2018 – 45%, а в 2014 – 49%.

Бесспорный лидер рейтинга лучших городов для карьеры — столица. 7 из 10 москвичей считают, что именно в Первопрестольной лучшие возможности для роста по служебной лестнице. Санкт-Петербург на второй строке рейтинга с 57% голосов (также – 17% «против» и 26% воздержавшихся). Уровень уверенности в наличии отличных перспектив карьерного роста в двух столицах был максимален в 2018 году, результаты Москвы и Санкт-Петербурга тогда практически сравнялись: 74 и 72% голосов соответственно.



Кроме двух столиц ни один из мегаполисов России не смог преодолеть 50%-ный барьер в рейтинге лучших городов для карьеры. Так, Казань считают лучшими городами для роста по служебной лестнице 4 из 10 их жителей. Нижний Новгород — 38%. Тюмень и Новосибирск — 3 из 10.



Судя по мнению жителей, крайне непросто построить карьеру в Кемерово — всего 12% представителей экономически активного населения уверены, что в городе можно реализовать свои амбиции. Сложно с карьерой в Новокузнецке, Оренбурге и Пензе (по 13% голосов).



Заинтересованы в карьерном росте? Проверьте, все ли вы делаете правильно. Сомневаетесь в своей стоимости на рынке труда? Прочтите, как ее оценить.

