Только 14% работников Самарской области уверены, что стресс на работе не станет причиной увольнения

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Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, и сервис подбора психологов Alter провели опрос среди работников Самарской области и выяснили, может ли стресс стать причиной увольнения.

86% работающих жителей Самарской области признали, что постоянный стресс на работе может заставить принять решение об увольнении и смене места трудоустройства. И только 14% уверены, что стресс не заставит их уволиться.

Женщины оказались более чувствительны к стрессу на работе: сразу 93% участниц опроса теоретически готовы уволиться из-за постоянного стресса, среди мужчин таких – 83%. Есть разница и в зависимости от возраста респондентов: так, среди работников 18-24 лет сменить компанию из-за стресса на работе готовы 93%, а среди тех, кому сейчас 45-54 года на подобный шаг могут пойти 83%.

В разрезе профессиональной принадлежностью наименьшую устойчивость к стрессу на работе проявляют представители банковской и финансовой сферы – 96% из них готовы уволиться из-за постоянно напряженной атмосферы. Среди бухгалтеров таких 95%, среди специалистов по управлению персоналом – 94%. В свою очередь, наиболее устойчивы к стрессу работники производственных предприятий и сельского хозяйства – среди них только 79% признают, что стресс может стать причиной увольнения.

86% работников Самарской области рассказали, что их работодатель не оказывает сотрудникам никакой психологической поддержки. У 6% есть корпоративный психолог, столько же отметили, что услуги психолога у них входят в ДМС. 3% респондентов отметили, что у них в компаниях проводятся тематические онлайн-сессии. Столько же заявили, что у них есть отдельная горячая линия психологической поддержки. Любопытно, что 11% опрошенных работников Самарской области предпочли бы работу с менее высоким уровнем зарплаты, но с предоставлением психологической помощи от работодателя.