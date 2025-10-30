Я нашел ошибку
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
в Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства
Судебные приставы помогли тольяттинке взыскать ущерб за залитую квартиру
Только 13% самарцев верят в честное снижение цен в «черную пятницу»

30 октября 2025 09:51
Только 13% самарцев верят в честное снижение цен в «черную пятницу»

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Лишь 13% самарцев верят в честное снижение цен во время ноябрьской распродажи. 66% считают «черную пятницу» скорее обманом покупателей. 21% затруднились с оценкой.

Чуть больше склонных верить в честность акции — среди женщин (16% против 9% среди мужчин). Молодежь до 35 лет демонстрирует больше доверия по сравнению с теми, кто старше (15%). Горожане со средним профессиональным образованием чаще расположены верить в сезонные скидки, чем выпускники вузов (17 и 10% соответственно). Чем выше уровень дохода опрошенных, тем ниже их уровень доверия «черной пятнице».

Готовность совершать покупки в ходе ноябрьской распродажи выразили лишь 7% респондентов. Причем женщины чаще мужчин готовы участвовать в распродаже. Горожане с заработком до 100 тысяч рублей проявляют бóльшую готовность к покупкам, чем те, кто зарабатывает больше.

В 2025 году лидерами спроса являются одежда (20%), бытовая техника (14%) и обувь (12%).


Время проведения: 23—27 октября 2025 года
 

 

