Только 13% самарцев верят в честное снижение цен в «черную пятницу»

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Лишь 13% самарцев верят в честное снижение цен во время ноябрьской распродажи. 66% считают «черную пятницу» скорее обманом покупателей. 21% затруднились с оценкой.



Чуть больше склонных верить в честность акции — среди женщин (16% против 9% среди мужчин). Молодежь до 35 лет демонстрирует больше доверия по сравнению с теми, кто старше (15%). Горожане со средним профессиональным образованием чаще расположены верить в сезонные скидки, чем выпускники вузов (17 и 10% соответственно). Чем выше уровень дохода опрошенных, тем ниже их уровень доверия «черной пятнице».



Готовность совершать покупки в ходе ноябрьской распродажи выразили лишь 7% респондентов. Причем женщины чаще мужчин готовы участвовать в распродаже. Горожане с заработком до 100 тысяч рублей проявляют бóльшую готовность к покупкам, чем те, кто зарабатывает больше.



В 2025 году лидерами спроса являются одежда (20%), бытовая техника (14%) и обувь (12%).



Время проведения: 23—27 октября 2025 года

