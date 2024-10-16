Только 11% самарцев никогда не обсуждают дома рабочие вопросы

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане старше 18 лет, состоящие в браке или отношениях.

85% самарцев обсуждают рабочие вопросы со своей второй половиной: 32% — часто, 53% — иногда. 11% горожан никогда не обсуждают дома рабочие вопросы.



Мужчины чаще женщин говорят дома о работе, чтобы получить совет или стороннее мнение, а также чтобы поддержать беседу: «Делюсь с целью услышать мнение важного для меня человека»; «Найти понимание ситуации, в которой я оказался»; «У нас много общих тем». Женщинам важнее выговориться, чтобы получить поддержку, сочувствие и эмоционально разгрузиться: «Поделиться, снять часть эмоциональной нагрузки».

Время проведения: 1—15 октября 2024 года