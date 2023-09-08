Только 1 из 2 работающих самарцев, состоящих в браке или отношениях, смог взять отпуск вместе со второй половиной

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, получается ли у самарцев брать отпуска одновременно с любимыми. В опросе приняли участие экономически активные граждане из города, состоящие в браке или отношениях, где оба имеют постоянную работу.

Взять отпуск одновременно со своей второй половиной в этом году получилось у 52% респондентов. 24% хотели бы отдохнуть вдвоем, но взять отпуск в одно время по разным причинам не удалось. 12% признались, что не состыковывали отпуска и не планируют этого, так как не хотят отдыхать вместе.



Чаще остальных берут отпуск в одно время с любимыми самарцы моложе 34 лет (62%). Респонденты, состоящие в официальном браке, согласовывают отпуска чаще, чем те, чьи отношения не зарегистрированы (56 и 48% соответственно).



Время проведения: 5—7 сентября 2023 года