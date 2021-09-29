Токсиколог рассказал, как следует действовать при отравлении грибами

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Главный внештатный специалист-токсиколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ им. И.И. Джанелидзе» Алексей Лодягин рассказал, как следует действовать при отравлении грибами, передают "Известия".

В беседе с телеканалом «Звезда» в среду, 29 сентября, специалист подчеркнул, что при малейших признаках отравления грибами нужно промыть желудок и обязательно обратиться за медицинской помощью.

Лодягин также перечислил основные признаки отравления грибами, среди которых присутствуют проявления со стороны ЖКТ: рвота, тошнота, жидкий стул. Обычно эти признаки развиваются в первую очередь. Токсиколог подчеркнул, что симптоматика в том числе зависит от вида гриба, который был употреблен в пищу.

«Грибов очень много всевозможных, начиная от ядовитых, дальше идут несъедобные, условно съедобные, съедобные. Все зависит от того, какой гриб употребили, могут развиться различные синдромы», — объяснил специалист.

В частности, может развиваться поражение печени, что представляет опасность для человека. Такая симптоматика характерна при отравлении белой поганкой и некоторыми видами мухоморов. Токсические вещества из грибов также могут разрушать эритроциты крови, что приводит к гемолизу. Возможна и неврологическая симптоматика из-за действия на вегетативную нервную систему.