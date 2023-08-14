Тля, колорадские жуки и соседи: россияне назвали главных дачных «вредителей»

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Каждый третий россиянин считает главной опасностью на даче пожары, а каждый четвертый – насекомых. Такие данные получены по итогам опроса «АльфаСтрахование».

40% участников исследования на дачу ездит регулярно. Примерно 50% считают ее местом отдыха с семьей или друзьями, а 19,4% используют как место для уединения. Огородничеством занимаются 18,5% опрошенных.

Самой большой дачной опасностью опрошенные называют пожары – их опасается 34,6% россиян. Еще 24,4% боятся насекомых, а 25,3% не любят сорняки. Кражи страшат 21,1% участников опроса, порча имущества – 18%, по 15% – вредительство соседей и грызуны.

Самыми опасными вредителями российские дачники считают колорадских жуков (23%), муравьев (19,4%), грызунов (18%), кротов (17%), тлю (16,4%). При этом 47% наличие вредителей в принципе не беспокоит, а пользуются спецсредствами или услугами профессионалов для решения этого вопроса 22% и 19,6% соответственно.

Дача не обходится без конфликтов с соседями – они случались у каждого третьего опрошенного. Основной причиной конфликта становился неправильно установленный забор (44,6%). Также жалуются россияне на громкую музыку у соседей или шум (21,2%), а еще на попытки прохода через личную территорию (17,5%).

70% опрошенных за причиненный моральный или материальный ущерб хотели бы получить компенсацию. Большинство оценивает ее в сумму до 10 тыс. руб.

Не очень жалуют дачники и председателей СНТ и собрания. Недовольны их работой 33% опрошенных. На высокие сборы за обслуживание общей территории и вывоз мусора пожаловались 37% участников исследования. А на непрозрачность решений собственников – еще 22%.

Чтобы защитить имущество, россияне используют страховку – 17% делают это регулярно, 24% – страховали дачи ранее. Каждый третий уверен, что надо страховать дачу именно от пожаров, 14,4% – от краж, по 11% – от порчи имущества и стихийных бедствий.

Со страховыми случаями с загородным имуществом сталкивалась половина участников опроса. Выплаты по страховке получала половина дачников.

Участие в опросе приняли 1235 человек. 63% – мужчины. Каждый третий респондент – в возрасте от 31 до 45 лет.