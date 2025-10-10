Я нашел ошибку
Будущие инженеры и технологи познакомились с потенциальными работодателями, с производственными процессами и спецификой будущей работы. 
Студенты из других регионов посетили самарские предприятия
"Я выбрал самый сложный – он предназначен для тех, кто профессионально занимается сельским хозяйством и является специалистом в этой области".
Самарский фермер написал «Агродиктант» на главной площадке выставки «Золотая осень» в Москве
Внимание было сосредоточено на развитии сельского хозяйства, поддержке участников СВО и их семей, сохранении культурного наследия, модернизации инфраструктуры муниципалитета.
Вячеслав Федорищев посетил Приволжский район
Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи.
Эксперт: несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость
Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
11 октября в регионе без осадков, до +18°С
Порядка 1500 жителям будут оказывать медицинскую помощь в современных условиях.
В селе Богдановка завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики
В финале она обыграла соотечественницу Олесю Ильину.
 Дарья Харлова из Самарской области - победитель международного турнира по настольному теннису
Жители города смогут узнать об истории развития авиационной промышленности Куйбышева в годы Великой Отечественной войны.
СОУНБ: специалисты ОДК-Кузнецов расскажут об авиационной промышленности Куйбышева
«Территория Моды» получила официальное свидетельство в Государственном реестре товарных знаков РФ

10 октября 2025 10:50
162
«Территория Моды» получила официальное свидетельство в Государственном реестре товарных знаков РФ

Министерство промышленности и торговли Самарской области получило официальное свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) на товарный знак «Территория Моды». Документ подтверждает исключительные права на бренд, что является значимым шагом в системной поддержке легкой промышленности региона.

 «Это важный шаг для поддержки и развития легкой промышленности Самарской области. Регистрация товарного знака позволит эффективнее защищать интеллектуальную собственность наших дизайнеров и производителей, а также даст мощный импульс для дальнейшего расширения проекта, известного своим масштабным и успешным маркет-фестивалем «Территория моды. Сделано в Самарской области», — отметил глава регионального Минпромторга Денис Гурков.

IV Самарский губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области» пройдет в Самаре с 17 по 19 октября 2025 года в торговом центре «Гудок». Фестиваль дает возможность местным предприятиям представить свою продукцию широкой аудитории, наладить деловые контакты, обменяться опытом с коллегами и экспертами отрасли, а также найти новые рынки сбыта, в том числе федерального и международного уровня.

В 2025 году на фестивале пройдет выставка-продажа  самарских брендов и выставка народных промыслов в рамках «Всероссийской ярмарки», состоятся показы коллекций, а также образовательные мероприятия с экспертами индустрии.  

Ежегодно фестиваль собирает порядка 150 участников и более 25 тысяч посетителей. В их числе — крупные и малосерийные производства, дизайнерские бренды и ателье, самозанятые мастера и производители товаров для СВО. Активное участие принимают представители ритейла, стилисты и модельные агентства.

Совершенствование системы поддержки регионального бизнеса – одна из задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»  способствует развитию креативных индустрий региона, повышению престижа рабочих профессий, а также росту туристической привлекательности Самарской области.

Фото – министерство промышленности и торговли Самарской области

 

