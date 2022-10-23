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Терапевт: домашние питомцы положительно влияют как на детей, так и взрослых

23 октября 2022 19:03
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По словам медика, благоприятно на самочувствии людей сказываются и прогулки с питомцами.

Домашние питомцы положительно влияют как на детей, так и взрослых. Как рассказала врач-терапевт Людмила Лапа, прежде всего животные способствуют уравновешенному психоэмоциональному состоянию человека, пишет Лайф.

По словам медика, благоприятно на самочувствии людей сказываются и прогулки с питомцами. Кроме того, необходимость регулярного ухода, к примеру, за собакой или кошкой развивает в детях ответственность и приучает их заботиться об окружающих. При этом особо важную роль, как подчеркнула Лапа, питомцы играют в жизни одиноких людей.

"Им просто необходимо иметь домашних животных, которые способствуют уравновешенному психоэмоциональному состоянию", — сказала она в интервью RT.

 

Фото:    ru.freepik.com

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