«Тепло из Самары»: печки-буржуйки отправили бойцам СВО активисты сообщества «Россия – страна возможностей»

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В зону проведения специальной военной операции отправились 22 печи, разработанные самарскими инженерами и изготовленные на одном из местных предприятий. Производство и отправку печей в рамках реализации проекта «Тепло из Самары» организовали активисты сообщества «Россия – страна возможностей» . С печками бойцам передали письма-пожелания, полезные в быту хозяйственные мелочи, угощения, а также открытки с логотипом сердца – очертаниями Самарской области.

Проект, призванный помочь землякам, которые защищают границы родной страны на СВО, реализуется в Самаре уже на протяжении полугода. Идея изготавливать печки-буржуйки пришла работникам одного из предприятий Куйбышевского района Самары и нашла поддержку сообщества летом этого года. За это время конструкция претерпела ряд изменений по запросам бойцов с передовой. К проекту присоединились другие активисты сообщества выпускников проектов «Россия – страна возможностей», которые помогают организовать отправку, держат связь с адресатами, собирают обратную связь.

«Мысли по оказанию помощи для бойцов появились сразу с началом СВО. Самым простым, на тот момент, казалось, собрать гуманитарную помощь. Но хотелось сделать что-то с душой, чтобы получатели понимали и чувствовали заботу, поддержку, тепло. И это возможно, когда посылка сделана собственными руками. Во время работы на заводе по металлообработке, идея с печками стала самой реалистичной. Первые печки отправили ещё в декабре прошлого года, а уже летом 2023 года в рамках тренинга «Россия – страна возможностей» на Машуке появился проект «Тепло из Самары», который развил начатую работу и благодаря поддержке и помощи Администрации Куйбышевского района и непосредственно Артёма Когдина вышел на новый уровень», – рассказал вдохновитель проекта – начальник отдела проектирования, участник сообщества «Россия – страна возможностей» Сергей Шиханов.

Первые восемь печек, которые сотрудники предприятия изготавливали по выходным и в нерабочее время, были отправлены в зону спецоперации в начале октября и уже выполняют там свою функцию. Сами бойцы рассказывают, что используют их для организации бань, обогрева, приготовления пищи, конструкция у печек максимально удобная – они не слишком тяжелые, их можно переносить с места на место. Остальные 22 печи находятся в пути к своим подразделениям, ожидаем обратной связи с передовой.

«У нас получился отличный симбиоз предприятия и администрации: реализация проекта показала наглядно как должны взаимодействовать бизнес и власть. Завод согласился изготовить 30 печей. Наша администрация обеспечивала их вывоз с завода, временное хранение и доставку до места передачи гуманитарному конвою. Мы планируем продолжить отправки буржуек и ищем для этого все возможности. Мне особо отзывается, что мы сами находим подразделения, которые нуждаются в нашей помощи. И с каждой печкой мы передаем немного «самарского тепла»: письма со словами поддержки нашим землякам и подарки от других членов сообщества», – рассказал заместитель главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Артем Когдин.

В преддверии холодного зимнего времени количество заявок на печки стало увеличиваться, и сообщество выпускников проектов «Россия – страна возможностей» прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить как можно большее количество наших ребят теплом.

Фото: от сообщества «Россия – страна возможностей»