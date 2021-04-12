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Теперь жара: самарцев предупреждают о погодных сложностях

12 апреля 2021 10:20
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Теперь жара: самарцев предупреждают о погодных сложностях

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 11 по 16 апреля 2021 года местами по Самарской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 9 градусов и больше».

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82

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