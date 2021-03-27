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Тело создателя группы "Звуки Му" Липницкого нашли в Москве-реке

27 марта 2021 16:06
71
Поиски продолжались около 20 часов.

Спасатели нашли в Москве-реке тело создателя группы "Звуки Му" Александра Липницкого, передает РИА Новости со ссылкой на друга погибшего, критика Артемия Троицкого.

Поиски продолжались около 20 часов.

"Похороны, предварительно, будут во вторник в Подмосковье", — сказал собеседник агентства.

Липницкий погиб на 69-м году жизни 25 марта. По словам Троицкого, музыкант отправился гулять на лыжах по Москве-реке, недалеко от Николиной горы, вместе со своей собакой. Животное провалилось под лед, он бросился спасать питомца и утонул.

 

Фото:   ТАСС

 

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Комментарии

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