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Телеканал "Россия" объявляет о запуске масштабного проекта "Семья семей"

8 июля 2024 19:43
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Телеканал "Россия" объявляет о запуске масштабного проекта "Семья семей"

В год Семьи телеканал "Россия" объявляет о запуске масштабного проекта "Семья семей", который посвящен уникальному семейному опыту многонациональной России. Автор и ведущая проекта Мария Ситтель.

8 июля, во Всероссийский День семьи, любви и верности, проект "Семья семей" начинает прием заявок на участие в создании большого документального фильма, в котором вся страна увидит – что такое семья в огромной многонациональной и многоконфессиональной стране, как в ней взаимодействуют взрослые и дети, какие правила и традиции приняты, какие в разных семьях праздники и трудности и какие отношения царят у них дома. "Семья семей" хочет дать возможность самим участникам проекта создать многогранный, живой образ российской семьи, и каким он будет – зависит в первую очередь от будущих героев проекта.

Ведущей и автором проекта "Семья семей" станет Мария Ситтель – телеведущая программы "Вести" и многодетная мама, которая тоже впервые поделится со зрителями своим семейным опытом.

"Для меня семья – это самое важное, что есть у человека. Это глубина глубин, вершина вершин, это, в первую очередь, проекция самого себя. Что я есть на самом деле. Семья – это комплекс обстоятельств, в которых ты живешь и не можешь на протяжении долгого времени играть, ведь там ты раскрываешься по-настоящему. Семья – это не эксперимент. Это очень серьезный и важный шаг, внутри которого нужно работать. Семья – это вся история про нас: кто мы, во имя чего мы это делаем и что мы оставляем нашим детям. Мне очень хочется, чтобы этот масштабный проект, который затевается в недрах нашей телекомпании, перерос в нечто собирательное и созидательное, и чтобы вся страна приняла в этом участие. Мне как автору этого проекта очень важно и ценно показать другим, как мы можем становиться лучше, как мы можем научиться любить друг друга", – рассказала Мария Ситтель.

К участию в проекте "Семья семей" приглашается буквально вся Россия. Подать свою заявку может каждый, кто любит свою семью, и готов рассказать ее неповторимую историю всей стране.

Корреспонденты филиалов ВГТРК на протяжении нескольких месяцев будут снимать сюжеты о самых разных и интересных семьях своих регионов. Их увидит и узнает вся огромная страна. Наиболее яркие и вдохновляющие истории и станут основой для создания документального фильма.

Проект открыт для семей, в которых соединились разные народы, вероисповедания, традиции, уникальная история основания рода; для профессиональных династий; для тех, кто хочет поделиться необыкновенной историей знакомства прабабушек и прадедушек; для тех, кто поет малышам народные колыбельные песни, и тех, кто читает им рэп; для тех семей, в которых совершили подвиг, и для тех, кто еще только готовится его совершить – для всех неповторимых, удивительных, родных семей, которые готовы рассказать свою историю.

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