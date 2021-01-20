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Телеканал «ЧЕ!» проводит всероссийский кастинг в новое реалити «Решала. Охота началась»

В прошлом году количество дел о мошенничестве выросло в разы. В 2021 году «ЧЕ!» решил заняться аферистами на ещё более серьёзном уровне и объявил кастинг в новый проект «Решала. Охота началась». Телеканал ищет смелых, инициативных борцов со злом, которые смогут работать под прикрытием, ловко внедряться в ряды противника и предотвращать действия мошенников и аферистов.

Влад Чижов, ведущий реалити «Решала» на «ЧЕ!»:

«Не терпишь обман и хочешь везде навести порядок? Мне нужны такие замотивированные и надежные люди»

Условия кастинга просты: чтобы получить шанс попасть в команду охотников на аферистов, нужно прислать видео с рассказом о себе на электронную почту video@chetv.ru до конца января.

Лучших кандидатов выберут зрители телеканала «ЧЕ!» путем голосования на сайте. Кто окажется самым убедительным, станет известно уже в феврале.

Реалити «Решала» на телеканале «ЧЕ!» уже не один год помогает людям: защищает от мошенников, учит распознавать аферистов и не вестись на их уловки и схемы. Теперь команда Влада Чижова расширяется и объявляет охоту на мошенников.

Пришлите видео на video@chetv.ru до 31 января и получите шанс попасть в команду борцов за справедливость!