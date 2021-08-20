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Телефонные мошенники усовершенствовали старые схемы обмана россиян

20 августа 2021 10:05
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Мошенники начали пугать жертв уголовным преследованием.

Мошенники усовершенствовали старые схемы с резервным счетом, на который нужно переводить деньги с целью "спасти" их, добавив элемент запугивания жертв уголовным преследованием, если те захотят сами обратиться в свой банк и уточнить информацию, рассказала руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева, передает РИА Новости.

По словам эксперта, начинается все со звонка потенциальной жертве, которой сообщают, что на ее финансовые активы посягают мошенники и необходимо срочно перевести все деньги на "временный счет".

У жертвы уточняют адрес электронной почты, на который позже присылают фейковые письма из банка, Центробанка и копии удостоверений сотрудников регулятора. В этих письмах нет никаких номеров телефонов и фишинговых ссылок, просто указаны реквизиты "резервного" счета, на котором, якобы, все средства будут в безопасности до завершения "процедуры обновления лицевого счета", пояснила эксперт.

Она добавила, что мошенники подделывают не только письма из Банка России и удостоверения сотрудников регулятора, но и прокуратуры, ФССП, Пенсионного фонда и других органов власти.

"Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание – это угрозы наступления уголовной ответственности "за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ". То есть жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается все-таки позвонить в банк и проверить информацию о необходимости смены лицевого счета и перевода всех денег на какой-то резервный счет", - рассказала Лазарева.

По ее словам, это самый главный козырь, на который делают ставку злоумышленники.

 

Фото из открытых источников

Теги: новые уловки телефонные мошенники

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