Телебашня в Самаре включит подсветку в день памяти и скорби

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22 июня 2024 года филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку телебашни в день памяти и скорби.

Подсветка будет работать с 21-00 до 00-00 часов по местному времени. На медиафасаде Самарской телевышки отобразиться вечный огонь.

Тематические световые шоу также пройдут на телебашнях и вышках Благовещенска, Братска, Брянска, Воронежа, Грозного, Казани, Кызыла, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новгорода, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов.

На медиафасаде Останкинской телебашне на красном фоне динамического изображения Вечного огня будет транслироваться ролик «22 июня 1941 — день памяти и скорби».

Фото: департамент информационной политики СО