Телебашня в Самаре поздравит женщин с 8 Марта

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8 марта на телебашне филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» будет включена праздничная подсветка в честь Международного женского дня.

Самарская телебашня засияет яркими переливами, на ней вспыхнут цветочные композиции и поздравительные открытки «С праздником 8 Марта!».

Праздничный сценарий подсветки самарской телебашни будет работать с момента наступления сумерек до 23.00 часов.

На медиафасаде Останкинской телебашни в течении всего дня будет транслироваться поздравительная открытка.

Тематические световые шоу также пройдут на телебашнях Братска, Брянска, Благовещенска, Великого Новгорода, Калининграда, Кирова, Костромы, Кызыла, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Пензы, Назрани, Саранска, Майкопа, Якутска, Казани, Ростова-на-Дону, Саратова, Тамбова, Твери, Челябинска, Махачкалы, Грозного, Улан-Удэ, Ярославля и других городов.

180-метровая самарская телебашня – самое высокое сооружение города, ключевой объект региональной вещательной сети. Подробная информация об эфирном телерадиовещании доступна на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.