Телебашня в Самаре отметит день рождения РТРС иллюминацией

13 августа, в 24-ю годовщину образования Российской телевизионной и радиовещательной сети филиал РТРС, «Самарский ОРТПЦ» включит иллюминацию на телебашне. На медиафасаде отобразятся логотипы РТРС и ЦЭТВ, надписи «С днем рождения РТРС».

Цифровая телесеть из 135 передающих станций обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 99% жителей региона. Помимо цифровых федеральных программ, телезрителям доступны региональные блоки ГТРК «Самара» на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и радиоканале «Радио России», а также передачи губернского телеканала на телеканале ОТР.

В акции также участвуют башни и мачты Благовещенска, Биробиджана, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Иркутска, Калуги, Казани, Костромы, Майкопа, Махачкалы, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратове, Свободного, Сочи, Симферополя, Смоленска, Тамбова, Твери, Туле, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов.

РТРС создан Указом Президента России в 2001 году и объединяет 79 радиотелецентров в единый производственно-технологический комплекс. Как оператор эфирной трансляции теле и радиоканалов РТРС выступает системообразующим предприятием для телекоммуникационной отрасли, в том числе основным оператором услуг связи для региональных вещателей.

Услуги РТРС имеют стратегическое значение для обеспечения обороноспособности, безопасности и технологического суверенитета государства, содействуют реализации конституционного права граждан на получение информации.