Как меняется медицина, самарцам рассказали лекторы Общества «Знание»
24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату
Билайн увеличивает емкость сети более чем в 2 раза в Самарской области
На Аляске оползень вызвал цунами накануне встречи Трампа и Путина
Самарец обвиняется в краже золотого браслета с руки жителя Москвы
Жительница Приволжского района оформляла потребительские займы на физических лиц с использованием чужих паспортных данных
Сызранец устроил бизнес на контрафактном шампуне
В Самарской области в августе утонули 4 человека
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Телебашня в Самаре отметит день рождения РТРС иллюминацией

12 августа 2025 09:46
132
13 августа, в 24-ю годовщину образования Российской телевизионной и радиовещательной сети филиал РТРС, «Самарский ОРТПЦ» включит иллюминацию на телебашне. На медиафасаде отобразятся логотипы РТРС и ЦЭТВ, надписи «С днем рождения РТРС».

Цифровая телесеть из 135 передающих станций обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 99% жителей региона. Помимо цифровых федеральных программ, телезрителям доступны региональные блоки ГТРК «Самара» на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и радиоканале «Радио России», а также передачи губернского телеканала на телеканале ОТР.

В акции также участвуют башни и мачты Благовещенска, Биробиджана, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Иркутска, Калуги, Казани, Костромы, Майкопа, Махачкалы, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратове, Свободного, Сочи, Симферополя, Смоленска, Тамбова, Твери, Туле, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов.

РТРС создан Указом Президента России в 2001 году и объединяет 79 радиотелецентров в единый производственно-технологический комплекс. Как оператор эфирной трансляции теле и радиоканалов РТРС выступает системообразующим предприятием для телекоммуникационной отрасли, в том числе основным оператором услуг связи для региональных вещателей.

Услуги РТРС имеют стратегическое значение для обеспечения обороноспособности, безопасности и технологического суверенитета государства, содействуют реализации конституционного права граждан на получение информации.

 

В центре внимания
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
112
12 августа 2025  10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
67
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
113
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
12 августа 2025  09:19
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
126
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
11 августа 2025  22:26
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
842
