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Технопарк «Жигулевская долина» примет финал дизайнерского конкурса «Арбуз»

3 августа 2021 18:14
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Технопарк «Жигулевская долина» примет финал дизайнерского конкурса «Арбуз»

XVI Международный конкурс молодых дизайнеров «Арбуз» определился с площадкой для проведения финальных мероприятий. Ею станет технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» - партнер Поволжского государственного университета сервиса (ПВГУС). Финал намечен на 21 октября, программа в настоящее время прорабатывается оргкомитетом конкурса. 

Напомним, организаторами конкурса «Арбуз» выступают ПВГУС и Национальная художественная академия г. София (Болгария), а генеральным партнером - Благотворительный Фонд Михаила Прохорова. 

«Арбуз» - признанная площадка, на которой инновационные проекты представляют молодые российские и зарубежные дизайнеры и художники. В этом году на конкурс подано 155 проектов в основной категории (133 работы) и юниорской (22 работы) из вузов, ссузов и школ Самарской, Свердловской, Тамбовской, Пензенской, Костромской, Кировской, Волгоградской областей, Санкт-Петербурга, Татарстана, Красноярского края. Активное участие приняли студенты из Болгарии. 

«Арбуз» - один из немногих молодежных дизайнерских конкурсов в стране с выраженной мильтикатегорийностью: 7 номинаций основного этапа и 3 юниорского позволяют проявить себя начинающим авторам практически в любом виде дизайна – от городского сувенира и моделирования одежды до дизайна интерьера. В этом году тема «Арбуза» - «ТЕХНО+», в честь проведения в России Года науки и технологий.  

«Многих участников вдохновила тема 60-летия первого полета в космос, путешествий к звездам, человека в цифровом мире, - рассказала   врио ректора ПВГУС Любовь Выборнова. – Сейчас начинается активная стадия подготовки к финальным мероприятиям конкурса, идет работа по привлечению топовых фигур мира дизайна в качестве экспертов. Отдельно хочется выразить признательность нашим партнерам из «Жигулевской долины», сразу же откликнувшимся на идею провести финал «Арбуза» на площадке технопарка. Территория высоких технологий и инноваций – идеальное место для финала дизайнерского конкурса с темой «ТЕХНО+»». 

Помимо студентов из ПВГУС и Национальной художественной академии Софии, проекты заявили учащиеся Тольяттинского государственного университета, Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна, Казанского национального исследовательского технологического университета, Уральского государственного архитектурно-художественного университета (Екатеринбург), Российского государственного профессионально-педагогического университета (Екатеринбург), Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина,  Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского (Красноярск), Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, Костромского государственного университета, Вятского государственного университета (Киров), а также колледжей и школ ряда регионов. 

Теги: «Жигулевская долина» Арбуз дизайнеры конкурс технопарк

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