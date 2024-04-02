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«Жигулёвская долина»: технологические стартапы региона поборются за приз Стартап-тура
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Технологические стартапы Самарского региона поборются за приз Стартап-тура

2 апреля 2024 14:00
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Технологические стартапы Самарского региона поборются за приз Стартап-тура

18 апреля 2024 года в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» пройдёт Стартап-тур Фонда «Сколково». Одной из важнейших составляющих этого мероприятия является конкурс инновационных технологических проектов. В Самарской области ключевой темой конкурсных проектов станут «Передовые технологии беспилотных авиационных систем (БАС)». Событие состоится при поддержке регионального Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

До 4 апреля стартап из любого региона страны может подать заявку на участие в конкурсе тольяттинского этапа. Эксперты отберут наиболее интересные проекты, авторы которых будут приглашены в «Жигулёвскую долину» на очный полуфинал 18 апреля.

Приём проектов на конкурс ведётся в трёх номинациях: передовые промышленные технологии БАС (Software); передовые промышленные технологии БАС (Hardware); биомедицинские технологии.

«Тема беспилотных авиационных систем для Самарской области новая и очень перспективная. Мы активно включились в создание кластера беспилотной авиации: от разработки технологий до производства дронов. Именно поэтому темой тольяттинского этапа Стартап-тура мы выбрали развитие отрасли БПЛА, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Стартап-тур поможет конкурсной комиссии услышать новые идеи и оценить амбициозные разработки, а для самих участников это шанс заявить о своем проекте, презентовать его ведущим экспертам страны в области инноваций».

Менторы из «Сколково» помогут каждому полуфиналисту подготовиться к защите проекта перед экспертным жюри. В этот же день состоится гранд-финал, который определит лучшие проекты Стартап-тура Тольятти.

Победитель гранд-финала получит денежный приз – 300 000 рублей, а также статус резидента Фонда «Сколково».

Чтобы принять участие в конкурсе проектов Стартап-тура, необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса startup-tour.ru и выбрать город Тольятти.
Получить консультацию по поводу подачи заявок можно по телефону технопарка «Жигулёвская долина» (8482) 93-00-93.

Организатором события выступает Фонд «Сколково», соорганизаторами – Правительство Самарской области и технопарк «Жигулёвская долина» - региональный оператор «Сколково». Генеральный партнёр – компания «Транспорт будущего», партнёры – РЖД, СамГМУ.

Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Теги: Акценты

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