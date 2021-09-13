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Техно-ЗОЖ: самарцы скупают кухонные девайсы

13 сентября 2021 09:48
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Техно-ЗОЖ: самарцы скупают кухонные девайсы

Тренд на здоровый образ жизни набирает обороты: если раньше к осени хозяйки скупали приборы для консервации, то сегодня в ход идут гаджеты для правильного питания. В конце лета и начале осени россияне активно покупали мелкую бытовую технику для оптимизации процесса готовки домашней еды, что подтверждается и данными Авито: спрос на устройства для приготовления здоровой пищи, полезных коктейлей и низкокалорийной выпечки в России вырос на 41% по сравнению с первой половиной лета, а в Самаре - на 43%.

Кухонный комбайн - популярный девайс, который значительно упрощает нарезку овощей для салатов, взбивание фруктовых коктейлей и приготовление супов-пюре. В конце лета-начале осени комбайны искали на 80% больше пользователей сайта, чем в июне-июле. Обзавестись многофункциональным девайсом можно в среднем за 2 000 рублей. В Самаре комбайны стали популярнее на 38%, а стоимость покупки составляет в среднем 1 500 рублей.

Еда, приготовленная на электрогриле, в отличие от обжаренной на обычной сковороде, сохраняет большую часть полезных веществ. К осени такими устройствами интересовались на 30% больше россиян по сравнению с первой половиной лета. Покупка гриля на Авито обойдется в среднем в 950 рублей. Среди жителей Самарыоборудование стало востребованнее в 2 раза, его средняя стоимость в городе составляет 1 450 рублей.

Мультиварка - еще один многофункциональный прибор, готовка в котором сохраняет содержащиеся в продуктах витамины и минералы. Девайс в августе-сентябре искали на 28% чаще, а его средняя цена составляет 1 300 рублей. В Самаре спрос на мультиварку вырос на 56%, купить ее в среднем можно за 1 500рублей.

Мясоеды покупным фаршам зачастую предпочитают домашний, так как в собственноручно приготовленном продукте сохраняются все полезные элементы и отсутствуют консерванты. Сегодня особую популярность приобретают электромясорубки. В августе-сентябре на Авито они стали востребованнее на 70% по сравнению с июнем-июлем, при этом стать обладателем устройства можно в среднем за 1 000 рублей. Самарцы искали мясорубки на 87% чаще, средняя стоимость товара для жителей города составляет 600рублей.

Несмотря на широкий ассортимент соков на прилавках магазинов, считается, что домашний сок - более полезная и натуральная альтернатива, поэтому сегодня все больше сторонников здорового образа жизни обзаводятся собственными соковыжималками. В августе-сентябре этого года интерес к ним подскочил почти в 3 раза по сравнению с июнем-июлем, а средняя стоимость прибора на Авито составила 1 000 рублей. В Самаре популярность соковыжималок выросла в 3,7 раза, а покупка девайса обойдется в 1 000 рублей.

В России набирают популярность смузи-челленджи и марафоны. Смузи способны заменить полноценный прием пищи, а ежедневный витаминный заряд выводит токсины и шлаки из организма и помогает легко сбросить лишний вес. Для быстрого и нетрудозатратного приготовления питательных коктейлей россияне часто прибегают к помощи блендеров. Спрос на них в конце лета-начале осени вырос на 30%, а средняя стоимость устройства составляет 2 500 рублей. Жители Самары искали блендер на 24% чаще, оборудование в городе можно приобрести в среднем за 2 000 рублей.

“Здоровая еда зачастую требует самостоятельной готовки, поэтому приверженцы ЗОЖа стараются оптимизировать процесс приготовления так, чтобы он занимал как можно меньше времени. В помощь себе они покупают мелкую бытовую технику для кухни. В конце лета-начале осени особой популярностью на Авито пользовались многофункциональные и компактные устройства - комбайны, миксеры и блендеры для приготовления салатов, “зеленых” коктейлей и смузи. Количество объявлений о продаже таких приборов выросло практически на 40% по сравнению с прошлым годом, благодаря чему каждый сможет найти устройство с необходимым функционалом и по приятной цене” - комментирует Павел Комаров, руководитель категории “Бытовая техника и электроника” в Авито.

Фото: pixabay.com

 

Теги: здоровое питание

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