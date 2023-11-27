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Театр «Задумка» познакомил самарцев со спектаклем «Невозможное возможно. Космическая сага»

27 ноября 2023 14:47
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В этом уникальном спектакле голограммы синхронно взаимодействуют с живыми артистами и танцорами на сцене.

В субботу, 25 ноября, в областной столице вниманию публики был представлен спектакль «Невозможное возможно. Космическая сага» - уникальная постановка, созданная с применением мультимедиа, голографии и 3D-эффектов. Данный показ был некоммерческим и социально-ориентированным.

«Спектакль рассчитан на семейный просмотр. Он будет интересен и детям, и взрослым. Ребята увидят в нем космическую сказку, в которой мы путешествуем и боремся со злом. Взрослые смогут разглядеть в нем что-то другое. В первую очередь спектакль удивляет своими визуальными эффектами, в нем применена достаточно сложная техническая часть. Сама форма постановки очень интересна, и в Самаре наш театр использовал ее первым, а также мы освоили ее первыми в России среди детских театров, - рассказал главный режиссер детского музыкального театра «Задумка» Андрей Бершов. – Этот спектакль технически сложный и мы очень долго его готовили, вели большую, кропотливую работу».

Спектакль поставлен на средства федерального проекта «Культура малой Родины. Театры – детям». С 2017 по 2023 годы четыре муниципальных театра Самары, участвуя в данном проекте, поставили тридцать восемь спектаклей, осуществили две гастрольные поездки, а также провели активное обновление материально-технической базы театров: закупили современное световое и звуковое оборудование, создали необходимые для постановок сценографию, реквизит и костюмы.

Премьерный показ спектакля состоялся в ноябре 2023 года в рамках празднования 50-летия детского музыкального театра «Задумка». Это сага о космических путешествиях, созданная по авторскому сценарию. Она повествует о борьбе добра со злом за красоту жизни, за чувства и эмоции людей, которые придают яркие краски нашему миру. Специально для постановки технические специалисты несколько месяцев создавали элементы шоу, используя новейшие технологии нейросетевой генеративной графики.

В этом уникальном спектакле голограммы синхронно взаимодействуют с живыми артистами и танцорами на сцене. Это создает эффект полного погружения зрителя в происходящее. Постановка как ничто другое демонстрирует, что театр может быть современным, зрелищным и высокотехнологичным.

«Спектакль мы создали к 50-летнему юбилею театра. Хотелось придумать что-то новое, использовать новые технологии и идти в ногу со временем. Работа проходила в несколько этапов. Например, хореографию снимали отдельно и затем специалисты смогли «вписать» ее в визуальный ряд. Все участники проекта прониклись идеей, им было интересно работать с видеоконтентом, это необычно и ново. Судя по реакции зрителей, старались мы не зря: на презентационном показе зал встал, что говорит об отклике на постановку», - резюмировала заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель детского музыкального театра «Задумка» Елена Колотовкина.

Как отметили представители театра, сюжет близок нашему времени, которому сопутствуют цифровизация, роботизация, искусственный интеллект. Общество переживает глобальные трансформации. Люди живут, не задумываясь об угрозах и опасностях, исходящих от самого человека и все больше рискуют пойти против своей природы и против Создателя, который проявляется в четырех стихиях: огонь, вода, воздух и земля. Спектакль предлагает задуматься над тем, какую планету мы передадим будущим поколениям и как стоит относиться к нашему дому, к человечеству и самой жизни.

Актуальность тематики этой постановки отмечают и юные артисты театра. Исполнитель главной роли Данила Алексеев не скрывает, что испытывает шквал эмоций, выходя на сцену. Работа в труппе позволяет ему не только получить значимый опыт, но и развить свои таланты.

«Я исполняю главную роль в спектакле – играю Макса, который спасает планету. Мне всегда хотелось танцевать, а родители меня поддержали в этом стремлении. «Задумка» дала мне хороших друзей, много сил, радости и умений», – отметил учащийся Школа №41 «Гармония», воспитанник детского музыкального театра «Задумка» Данила Алексеев.

Спектакль «Невозможное возможно. Космическая сага» детского музыкального театра «Задумка» выходит в прокат и приглашает зрителей познакомиться с миром приключений, открытий и искренних эмоций. Все желающие смогут посмотреть постановку в КРЦ «Звезда» 7 декабря 2023 года и 7 января 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Самары.

 

Фото представлено пресс-службой администрации Самары

Теги: Самара

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