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Татьяна Козлова: «Нужно настроить ребенка на то, что все проблемы можно решить»

9 июня 2022 14:21
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Как предотвратить травлю ребенка в школе? Чем занять подростка в летний период? Куда обращаться за помощью?

Как предотвратить травлю ребенка в школе? Чем занять подростка в летний период? Куда обращаться за помощью?

На эти и другие вопросы, собранные в социальных сетях системой мониторинга «Инцидент Менеджмент», в прямом эфире из Центра управления регионом ответила уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова.

Современные реалии требуют быстрой реакции. Особенно, если речь идет о решении проблем, с которыми нередко сталкиваются дети и подростки.

По словам омбудсмена, одно из первых мест в списке занимает так называемый буллинг, то есть агрессия в отношении ребёнка со стороны сверстников. За последние несколько лет проблема стала весьма актуальна, и решать ее необходимо сообща.

Если речь идет о взаимоотношениях с одноклассниками, решение нужно искать во взаимодействии с учителями, руководством школы и, конечно же, с родителями.

«Залогом успеха в защите ребенка от травли, от школьного конфликта являются взаимоотношения в семье, взаимоотношения между детьми и родителями, – говорит уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова. - Я думаю, что внимательные родители, у которых выстроены доверительные отношения с ребенком, заметят изменения в поведении, в настроении, в желании или нежелании идти в школу. Это первое, с чего надо начинать. Настроить ребенка на то, что все проблемы можно решить и лучше ими поделиться и вместе найти решение».

Особое внимание нужно обратить и на то, чем увлекается ребенок. Нелишним будет хотя бы изредка контролировать его соцсети и темы, которыми он интересуется в интернете.

По словам Татьяны Козловой, в наше время нередки случаи так называемого кибербуллинга. При этом пострадать может не только тот ребенок, в отношении которого он ведется, но и сам агрессор.

Были случаи, когда родителей хулигана привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию.

Во время интервью омбудсмен подчеркнула, что родители ненавязчиво, но регулярно должны принимать участие в жизни своего ребенка. Особенно в период летних каникул, когда у подростков много свободного времени.

Провести его можно с пользой. Например, подыскать временную работу. Помочь с этим могут в центре занятости, где подростку предложат вакансию только у проверенных работодателей. Ведь порой за выполненную работу не платят либо платят меньшую сумму.

«Я бы рекомендовала, прежде чем приниматься за эту работу, проконсультироваться со специалистами центра занятости, та ли эта работа, что нужно сделать, чтобы защитить себя, свои трудовые права, – подчеркнула Татьяна Козлова. - Ну а в общем, отвечая на этот вопрос, я бы сказала, что временно трудоустраиваясь, нужно трудоустраиваться в рамках закона, заключать трудовой договор, где будет все прописано, ограничения, особые условия работы и, самое главное - заработная плата».

Еще одним альтернативным решением, чем занять ребенка летом, может стать поездка в лагерь.

Забронировать путевку и получить всю необходимую информацию можно через портал министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Некоторые семьи смогут получить путевки бесплатно или воспользоваться программой детского кэшбека.

В ходе обсуждения вопроса Татьяна Козлова подсказала, на что нужно обратить внимание при отправке ребенка в лагерь. Особенно, если речь идет о поездке в другой регион.

«Хочу предостеречь,надо быть очень осторожными и внимательными к тому, кто формирует группы, куда он планирует везти детей. И самое главное - все ли этот организатор официально сделал для того, чтобы дети приехали в безопасные условия, – говорит уполномоченный. – Почему я об этом говорю? Потому что в Краснодарский край вывезли детей в реально существующий лагерь с забронированными и оплаченными путевками, но этот лагерь не был открыт вообще в этом году, и организатор не поинтересовался».

Все вопросы, на которые не успели дать ответ в рамках прямого эфира, специалисты ЦУР передадут в аппарат уполномоченного по правам ребенка  Самарской области.

Обратиться к омбудсмену могут и сами жители региона по адресу: ул. Молодогвардейская, д.210

Телефоны для связи: 8 (846) 214-48-30, 8 (846) 214-73-89

Е-mail: safekids@samregion.ru

 

Фото:    pexels

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