Татарстан поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии

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Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.

"Дорогие соседи - жители Самарской области! Уважаемый Дмитрий Игоревич! От всей души поздравляю вас со знаковой датой! Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион. Современная Самарская область является хорошим примером для многих. Мы дорожим нашими дружескими добрососедскими отношениями. Уверен, что впереди у Самарской области еще много важных достижений".

Он добавил, что жители региона своим трудом всегда добиваются поставленных целей, пожелал процветания, благополучия и новых свершений.

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