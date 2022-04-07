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Таксопарки сообщили, что из-за нововведений и санкций вести бизнес становится сложнее и есть высокий риск появление на дорогах неофициальных водителей, так называемых «бомбил».

В первую очередь это скажется на качестве сервиса и безопасности пассажиров, считают представители таксопарков. Когда человек делает заказ через агрегатора, то ему приходят все данные водителя: как зову, какой стаж и на какой машине приедет. Плюс ко всему, если пассажир будет доволен поездкой, то шофер получит хороший отзыв и станет востребован среди пользователей. «Бомбилы» в этом заинтересованы в меньшей степени. Отвез, получил деньги и все. К слову о цене? Такие неофициальные перевозчики сами могут задавать прайс, который может измениться к концу поездки. А если нужно куда-то доехать с ребенком, как найти на дороге водителя, у которого будет детское автокресло?

Официальные таксопарки сейчас в связи с санкциями и ростом цен испытывают множество трудностей. Как пишет РБК, среди проблем участники рынка упомянули:

повышение платежей по лизинговым договорам;

увеличение стоимости новых транспортных средств и запчастей, а также их дефицит;

рост стоимости ОСАГО;

отсутствие роста цен на поездки;

падение спроса на услуги такси;

текучка кадров среди водителей и т.д.

Напомним, в Самаре и Тольятти прекращает свою деятельность сервис такси «Ситимобил», пишет ГТРК Самара. До 15 апреля приложение будет работать в штатном режиме, заказать машину будет возможно, а водители смогут выходить на линию и принимать заказы. В середине марта акционеры «Ситимобил» приняли решение о прекращении деятельности компании. Известно, что доступным останется лишь каршеринг «Ситидрайв» - сообщает Интерфакс.