Сызранским подросткам напомнили о важных аспектах жизни

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Темой встреч стала профилактика преступлений и правонарушений в подростковой среде.

В целях правового просвещения и профилактики преступлений среди несовершеннолетних полицейские вместе с общественниками посетили учебные заведения.

Так, в Сызрани прошла встреча сотрудников полиции и представителя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел со студентами колледжей. Организаторы мероприятия побеседовали с ребятами о мужестве, героизме и долге Родине, а также напомнили нормы законодательства Российской Федерации, запрещающие пропаганду и агитацию, порождающие социальную, расовую, национальную ненависть и вражду, а также об ответственности, предусмотренной за совершение противоправных деяний.

В открытом диалоге член Общественного совета при МУ МВД России «Сызранское» настоятель храма в честь великомученика Георгия Победоносца протоиерей Александр Устинов объяснил ребятам нравственные истины, отметив, что ни при каких обстоятельствах не следует переступать закон. Общественник призвал соблюдать правила морали и оставаться законопослушными.

Подобное мероприятие прошло в одной из школ села Красный Яр, где инспектор по делам несовершеннолетних и оперуполномоченный коснулись ответственности за совершение таких преступлений, как кража, грабеж, вымогательство и причинение побоев. Подросткам было разъяснено, с каких лет наступает административная и уголовная ответственность. Полицейские настоятельно рекомендовали соблюдать правила поведения на улице, в общественных местах и местах массового отдыха.