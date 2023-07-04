Сызранские полицейские и общественники встретились с представителями религиозных конфессий, чтобы рассказать о способах защиты от IT- мошенников

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Инициировали проведение встреч представители Общественного совета при Управлении Сызранской полиции, обеспокоенные ростом таких преступлений среди горожан

Сотрудники отделения по раскрытию и предупреждению преступлений, совершенных с использованием IT–технологий МУ МВД России «Сызранское» встретились с прихожанами мечети и православного храма для того, чтобы поговорить с ними о способах защиты от дистанционного мошенничества. Инициировали проведение встреч представители Общественного совета при Управлении Сызранской полиции - настоятель храма в честь великомученика Георгия Победоносца протоиерей Александр Устинов и имам мечети «АЗАН» Фарид Ибрагимов, обеспокоенные ростом таких преступлений среди горожан.

Полицейские рассказали прихожанам о мерах предосторожности, поделились советами, как не терять бдительность при общении с незнакомыми людьми по телефону. Оперативники, занимающиеся расследованием преступлений, совершенных с использованием IT–технологий, привели примеры мошеннических схем из своей практики и посоветовали гражданам перепроверять информацию, прежде чем совершать какие-либо действия со счетами и деньгами. Также сотрудники полиции посоветовали при сомнительных звонках прекращать разговор и самостоятельно позвонить в банк по указанным контактам на оборотной стороне карты и в дежурную часть полиции.

Сотрудники полиции и общественники раздали прихожанам тематические памятки о правилах реагирования на уловки злоумышленников и посоветовали присутствующим поделиться полученной информацией с близкими и соседями.