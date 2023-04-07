Сызранские и тольяттинские полицейские навестили воспитанников СРЦН и детского дома

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Особое внимание уделяется работе с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении.

В рамках первого этапа оперативно-профилактической операции «Дети России-2023», направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков в молодежной среде, полицейские Самарской области особое внимание уделяют работе с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении.

Так, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» Алексей Виноградов встретился с воспитанниками «Октябрьского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних». Подполковник полиции в доступной форме рассказал ребятам о пагубном влиянии наркотиков на организм человека, показал поучительный фильм о вреде наркомании, после чего вместе обсудили увиденное. Беседа вызвала неподдельный интерес у ребят, воспитанники активно задавали сотруднику полиции вопросы, предлагали свои варианты, как помочь наркозависимым. До подростков довели информация о телефонах, по которым можно получить консультативную помощь от специалистов. В завершение мероприятия Алексей Виноградов объявил о старте конкурса рисунков на антинаркотическую тему. У ребят будет почти два месяца для того, чтобы подготовить работы, посвященные борьбе с наркоманией.

А сотрудники УМВД России по г. Тольятти вместе с представителем Общественного совета при Управлении Николаем Шаховым встретились с воспитанниками Центра помощи детям «Единство». Сотрудники полиции обратили внимание ребят на то, что самое ценное в жизни человека – это здоровье, поэтому важно сказать «нет» наркотикам и вредным привычкам. Полицейские разъяснили ребятам административную и уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ и сообщили, что делать и куда обращаться, если им стало известно о фактах хранения и распространения наркотиков. Общественник Николай Шахов призвали ребят вести здоровый образ жизни, больше времени уделять полезному досугу и обязательно сообщать взрослым и в полицию, если заметили у своих друзей и знакомых признаки употребления наркотических веществ, чтобы вовремя спасти их жизнь.